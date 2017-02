Posilnite imunitu: Chutný nápoj z 3 surovín, nedá šancu žiadnej chorobe!

Chrípke sa v tomto období mimoriadne darí. Ak sa jej chcete vyhnúť oblúkom, posilnite svoju imunitu skôr, ako bude neskoro. Namiešajte si tento nápoj, ktorý vám navyše bude mimoriadne chutiť.

Pripravte si:

1 kiwip

Pohár kefíru

mletú škoricu

Prídu vám tieto suroviny úplne bežné a nechápete, kde je ich sila? Tak napríklad kiwi obsahuje 75 mg vitamínu C, a to je už poriadna dávka. Kefír má imunostimulačný účinok, obsahuje dôležité bielkoviny a cenné vitamíny. Navyše účinne bojuje proti únave. A na záver škorica. Práve tá má antiseptický účinok a možno ste o tom nevedeli, obsahuje nielen draslík, železo či horčík ale i vitamíny A, C a D. Môže z týchto surovín vzniknúť niečo, čo nie je zdraviu prospešné?

Ako na to?

Kiwi zbavte šupky, nakrájajte na malé kúsky a spolu s kefírom vymixujte. Na záver pridajte lyžičku škorice a NA ZDRAVIE! Do slova a do písmena.

Vyskúšajte liečivý HIT: Priložte cibuľu na chodidlá a sledujte tie zázraky!