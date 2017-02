Prestaňte sa šúpať! Keď krémy nestačia, potrebujete správnu výživu zvnútra

Zima pokožke neprospieva. A keď ste sa po sviatkoch vrhli na beztukovú diétu, uškodí jej to ešte viac. Musíte ju hydratovať a premasťovať nielen zvonka, ale aj zvnútra. Čo teda jesť, aby ste nepribrali a pleť dostala všetky potrebné živiny?

Na vyhladenie

Ak ste obmedzili tuky v strave, pre pleť to nie je ideálny nápad. Bez esenciálnych mastných kyselín organizmus nedokáže vstrebávať a naplno využívať vitamíny A, D, E a K rozpustné v tukoch. Okrem toho sú tieto mastné kyseliny nevyhnutné na tvorbu hormónov a stavbu buniek. Ich nedostatok sa prejavuje začervenanou pokožkou so suchými šupinami.

Ryby, avokádo, olivy a olivový olej obsahujú dokonalú zmes vitamínov, minerálov, esenciálnych mastných kyselín, vlákniny a antioxidantov, najmä polyfenolov a flavonoidov. Chránia pokožku pred vysušením, ekzémami a prudkým UV žiarením, ktoré ju môže poškodiť, napríklad na lyžovačke v horách za slnečného dňa.

Tip: Denne zjedzte 7 olív alebo šalát s kúskami avokáda. Raz do týždňa si dajte porciu grilovaného lososa alebo tuniakový šalát so zeleninou.

Na zjemnenie

Rajčiny sú mimoriadny zdroj antioxidantov, ako je lykopén, betakarotén a vitamíny E a C. Obsahujú aj železo, ktoré sa vďaka vitamínu C lepšie vstrebáva. Kombinácia týchto látok dodáva pleti hebkosť a zdravú farbu. V zime je vhodnejšie pripraviť teplé rajčinové pokrmy. Môžete na to využiť krájané a pasírované rajčiny, pretlak, kečup, v ktorých je niekoľkonásobne vyšší obsah lykopénu. Telo ho lepšie využije, keď pridáte trocha rastlinného oleja.

Tip: Uvarte si celozrnné cestoviny a k nim omáčku z krájaných rajčín s olivami.

Na zvlhčenie

Zelenina a ovocie bohaté na vodu, napríklad uhorky, cuketa a hrozno, dodajú pokožke vlhkosť, čím sa zlepší jej pružnosť. Okrem toho obsahujú antioxidanty ako betakarotén a vitamín C, ktoré chránia kožné bunky pred poškodením voľnými radikálmi. Uhorky obsahujú skvelú kombináciu vlákniny, draslíka, železa, horčíka a kremíka. Čistia pokožku zvnútra a zmierňujú opuchy. Ďalšie výborné zvlhčovače pokožky: hrušky, ľadový šalát, pekinská kapusta, rajčiny, ananás, citrusy a kivi.

Tip: Na ľahkú večeru si pripravte šalát z čerstvého ovocia alebo zo zeleniny.

Na spevnenie

Úžasná zelenina pomôže udržať pleť pevnú a sviežu vďaka vysokému obsahu betakaroténu, ktorý navyše dodáva pokožke zdravú farbu. Je bohatá aj na vitamíny B a C, kyselinu listovú, vápnik, zinok, vlákninu a izokyanáty – látky, ktoré spolu so selénom chránia pokožku pred rakovinou.

Tip: Aspoň raz do týždňa zjedzte porciu sparenej brokolice.

Na regeneráciu

Červená repa pomáha udržiavať mladistvý vzhľad pokožky. Tajomstvo tejto bežnej zeleniny je silná trojka – kremík, betakyanín a kyselina listová. Cvikla patrí medzi najlepšie prírodné zdroje kremíka, minerálu krásy, ktorý podporuje regeneráciu pokožky.

Tmavočervenú farbu jej dodáva silný antioxidant betakyanín, ktorý prečisťuje krv a zlepšuje obranyschopnosť. Nachádza sa v nej aj veľké množstvo vitamínu B9, čiže kyseliny listovej, ktorá podporuje obnovu tkanív a zlepšuje okysličovanie buniek.

Tip: Navlečte si rukavice, očistite cviklu, pokrájajte ju na väčšie kúsky, pridajte nahrubo pokrájanú cibuľu a celé strúčiky cesnaku, pokvapkajte olivovým olejom, zľahka osoľte morskou soľou a upečte v rúre domäkka. Ako príloha sa hodí zemiaková kaša, ale stačí aj kúsok celozrnného chleba.

Čo pleť najviac vysušuje?

Soľ. Potraviny s vysokým obsahom soli spôsobujú zadržiavanie nadbytočnej vody v tele. Výsledkom nadmernej konzumácie soli sú opuchy okolo očí a suchá pokožka. Z dlhodobého hľadiska to vedie k rýchlejšiemu starnutiu kože. Cukor. Škodlivý je nielen biely cukor, ale aj časté jedenie potravín s vysokým obsahom jednoduchých cukrov, pretože narúšajú tvorbu kolagénu a oslabujú pokožku. Alkohol. Zbavuje pokožku prirodzenej vlhkosti. Pravidelné, hoci mierne popíjanie zrýchľuje tvorbu vrások, pokožka je suchá so sklonom k tvorbe červenkastých fľakov a ekzémov.

Micelárne vody & mlieka: Viete si medzi nimi vybrať? Ak nie, poradíme vám!