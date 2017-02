Rozsievate medzi kolegami nebezpečný vírus? Vieme, či vás zamestnávateľ môže poslať domov!

Chrípka útočí v plnej sile, možno skolila už aj vás. Ste vorkoholik alebo si jednoducho nemôžete dovoliť péenku a len čo vám klesne horúčka, hrniete sa kašľajúci a kýchajúci do práce? Kolegovia zazerajú, pretože nikto sa netúži nakaziť, a šéf sa chytá za hlavu, pretože o dva-tri dni môže byť ohrozený chod celej firmy...

Môže vás poslať domov proti vašej vôli? Odborník na medicínske právo JUDr. Ivan Humeník hovorí, že zamestnávateľ vám môže nariadiť dovolenku, čo nie je tak finančne boľavé ako péenka. Ak zdravotné problémy zamestnanca pretrvávajú a majú vplyv na jeho schopnosť vykonávať prácu, zamestnávateľ má ešte jednu možnosť: „Môže si vyžiadať stanovisko pracovnej zdravotnej služby (PZS), ktorá posúdi, či je zamestnanec zdravotne spôsobilý vykonávať svoju prácu tak, aby neohrozil seba ani okolie.“

O čo vlastne ide? Ak teda odmietate ísť za svojím obvodným lekárom, aby riešil vaše zdravotné problémy, pošlú vás do zdravotníckeho zariadenia, ktoré má s vaším zamestnávateľom uzatvorenú zmluvu o spomínanej PZS. PZS síce zvyčajne posudzuje závažnejšie otázky, napríklad či môžete pracovať v noci alebo vo výškach, alebo dvíhať ťažké bremená, ich záver však môže mať aj pri banálnejších ochoreniach vplyv na ďalšie trvanie pracovného pomeru.

Vírusy spúšťajú aj cukrovku

Je však lepšie počúvať zdravý rozum a neohrozovať okolie ani seba. Vykašlite sa na reklamy, ktoré vám ponúkajú zázračné vrecúško rozpustné vo vode a aj keď sa cítite pod psa, o pár minút ste fit a môžete sa postaviť hoci aj na lyže. Nie je to pravda. Potlačíte príznaky, ale telo ide z rezerv. Je dokázané, že vírusy spúšťajú viaceré vážne ochorenia vrátane rakoviny. Hovorí sa dokonca o cukrovke prvého typu!

Čo je na tom pravdy? „Predpokladá sa, že vírusy skutočne môžu byť spúšťačom diabetu, aj keď sa nedokázalo, že sú to práve tie chrípkové. Nie je to však ani vylúčené,“ hovorí diabetológ MUDr. Zbynek Schroner. V tele sa udeje to, že ak zlyhá imunita, organizmus si začne vytvárať protilátky proti vlastným bunkám, ktoré vytvárajú potrebný inzulín. Poškodené takzvané betabunky v pankrease jednoducho prestávajú pracovať. A je zarobené na problém.

