V 30tke nosila Petra veľkosť 3XL: Ako sa jej podarilo schudnúť neuveriteľných 60 kíl?

Najčastejším novoročným záväzkom je zhadzovanie prebytočných kilogramov. Petra Mitašová o ničom podobnom roky neuvažovala. „S dvomi bratmi sme pred panelákmi hrávali hokej, v škole volejbal, stolný tenis aj basketbal, no vždy som bola bacuľka, ktorá sa rada najedla. Chutilo mi vyprážané a kalorické jedlo a nápoje plné cukru,“ usmeje sa Petra.

Nevošla do šiat

Nadváhu mala už na základnej škole. Aby sa vyhla skúmavým pohľadom ľudí, ktorí ju nepoznali, obliekala si len tmavé tričká a široké nohavice. „Myslela som si, že ma zoštíhlia,“ priznáva tridsiatnička, že do obchodov s dámskou konfekciou radšej nechodila. „Kupovala som si veci, do ktorých som vošla, nie také, aké sa mi páčili,“ mávne rukou Petra, ktorá je dnes zástupkyňou vedúceho v obchodnom reťazci.

Kedysi však dvanásť hodín denne sedela za pokladnicou a jej prvé teplé jedlo bola neskorá večera. Zlom nastal vo chvíli, keď sa jej brat chystal oženiť. „Vytiahla som zo skrine šaty, ktoré som predtým mala jediný raz. Na kamarátkinej svadbe pred tromi rokmi. Zdali sa mi dosť veľké, no akokoľvek som teraz sťahovala brucho, už som si ich nenatiahla,“ priznáva.

Posmešky mužov

Ručička na váhe sa zastavila na čísle, ktoré Petra nechce prezradiť. Sama mu nedokázala uveriť! Mala len tridsať rokov, no oblečenie menšie než veľkosť 3XL si neobliekla. Trápil ju vysoký krvný tlak. Bála sa ísť na návštevu rodičov, pretože k nim musela ísť po niekoľkých schodoch a aj z toho bola unavená. Brala šesť druhov liekov a stále chodila po vyšetreniach.

„Všetci okolo mňa mali rodiny alebo boli zadaní. Za mnou sa nejaký chlap otočil len vtedy, keď chcel prehodiť nejaký posmešok,“ nezakrýva, prečo zaťala zuby a od januára do augusta 2015 zhodila prvých tridsať kilogramov.

Pokusy

„Kamarátka mi upravila stravu. Jedla som päťkrát denne, vynechala som mastné, vyprážané aj údené jedlá. Do šiat som vošla, lenže bratova svadba opäť spustila moju chuť na koláče a torty. Dostala som sa do starých koľají a pomaly opäť začala naberať,“ vracia sa do minulosti Petra.

Návrat k prejedaniu považovala za zlyhanie, čo vycítila aj jej kolegyňa. Presne pred rokom si povedali, že začnú spolu cvičiť. „Som typická žena. Myslela som si, že v posilňovni sa všetci budú pozerať len na moje nedostatky. Ale nikto ich neriešil,“ tvrdí Petra. Na vstup do fitnescentra sa odhodlávala mesiace. Kolegyňa po druhom tréningu chudnutie vzdala, Petra cvičí dodnes! A pod odborným vedením.

Cvičí s fitneskami

„Na prvom tréningu som si ľahla na zem, nohy vyložila na lavičku a pomaly som dýchala. Myslela som si, že mi pukne srdce,“ opisuje Petra. Každý tréning si s trénerkou a fitneskou Dominikou Multáňovou stanovili cieľ, ktorý chceli splniť.

„Videla som, ako sa zo mňa stráca tuk, ako mi pevnie telo, ako naberám kondíciu aj sebavedomie. Za necelý rok som schudla ďalších tridsaťpäť kilogramov a ešte chcem ísť nižšie. Bez problémov zabehnem pol hodiny na páse a ďalšiu hodinu cvičím, trebárs aj s fitneskami, ktoré sa chystajú na súťaže,“ opisuje Petra, ktorá dnes aj na siedme poschodie chodí len pešo.

Nový život

Cvičenie ju nadchlo. V posilňovni je päťkrát za týždeň, striedmo sa stravuje a, ako sama priznáva, začal ju baviť život. „Stará mama v Považskej Bystrici ma nevidela niekoľko mesiacov. Keď som k nej prišla, nevedela, kto som. Dcérka môjho bratranca, herca Mariána Mitaša, Dorotka obvinila rodičov z klamstva. Skryla sa za gauč a tvrdila, že tá teta, ku ktorej prišli, nie je Peťa, ale niekto iný, štíhlejší,“ uzatvára Petra.

Láska zatiaľ neprišla, až tak jej to však neprekáža: „Cítim, že okolie sa na štíhlych ľudí pozerá inými očami ako na obéznych,“ nezakrýva žena, ktorá dnes nosí veľkosť M a rada zájde do obchodu s pestrou ženskou módou. Tam, kam celé desaťročia pre svoju nadváhu radšej nevkročila...

Kde robíme chyby?

Aké sú najčastejšie chyby žien pri stravovaní a cvičení? Opýtali sme sa fitnesky a osobnej trénerky Dominiky Multáňovej. „Najčastejšie si stanovia nereálne ciele. Množstvo žien by najradšej zhodilo desiatky kilogramov a ideálne čo najrýchlejšie. Chudnutie je však proces, ktorý si vyžaduje určitý čas. Prvé kilá síce môžu ísť dole rýchlejšie, no tempo zdravého chudnutia je od pol kilogramu do kilogramu za týždeň,“ vraví.

Ženy často robia chybu aj v skúšaní a miešaní rôznych stravovacích systémov, pričom z každej diéty si vezmú iba časť. Chybou sú aj bleskové a očistné diéty či nesprávne cvičenie.

Petrin jedálny lístok

7.00 Raňajky: Ovsené vločky s ryžovým mliekom, vlašské orechy, jablko

9.30 Olovrant: Nízkotučný tvaroh s kokosom

12.00 Obed: Morčacie prsia s pohánkou, zeleninový šalát

16.00 Po tréningu: Proteínový nápoj

17.00 Olovrant: Tuniak vo vlastnej šťave, zeleninový šalát

20.00 Večera: Špenát s 2 vajíčkami

