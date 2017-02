V jablkách je plno vitamínov, ale môžu aj ublížiť. Kto by si mal dať pozor?

Čo je to skrížená alergia? Je to reakcia založená na princípe podobnosti alergénov. Znamená to, že ak ste alergický na niektorú látku a zjete inú, ktorá sa tej pôvodnej podobá na viac ako sedemdesiat percent, váš organizmus zareaguje rovnakou búrlivou reakciou ako na samotný alergén. Ak ste napríklad alergickí na roztoče, mali by ste si dať pozor na krevety alebo kalmáre.

Usmievate sa, že krevety nemáte na tanieri každý deň alebo sa vám ich nepodarí jesť nikdy? Znepríjemniť život vám môžu aj jablká zo slovenského sadu. Ak vám po nich spuchnú alebo slzia oči, kýchate či svrbí vás podnebie, je možné, že ste alergický na peľ liesky, ktorá kvitne už vo februári. Neprekážajú jej ani mínusové teploty. Riešením by mohla byť tepelná úprava jabĺk – teda kompót alebo zapečené v koláči.

Najčastejšie skrížené alergie

Peľ brezy a liesky: jablko, hruška, čerešne, slivky, marhule, kiwi, broskyne, mrkva, zeler, petržlen, lieskový orech, fazuľa, hrášok, čistenie surového zemiaka.

Byliny, hlavne palina: zeler, petržlen, mrkva, rasca, fenikel, čierne korenie, aníz, paprika, tymián, cibuľa, cesnak, arašidy, orechy, kôstkové a jadrové ovocie.

Peľ tráv a obilnín: paprika, rajčina, pomaranč, kiwi, melón, hrášok, kaleráb, reďkovka, kôstkové ovocie. Zle tepelne upravená kukurica či obilná múka.

Ambrózia: banán, cuketa, uhorka, melón