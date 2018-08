1.finále SuperStar: Habera zatúžil dotýkať sa súťažiacej, Mareš žehlil doživotnú TRAUMU finalistu. Kto spískal tú hrôzu?

V nedeľu večer išlo do tuhého, na jednom pódiu sa stretla finálová desiatka, ktorá sa pobila o postup do ďalšieho kola.

Keď moderátor Leoš Mareš vítal porotcov, prezradil, že výborne vyzerajúca Katka Knechtová má úplne zbytočne obuté super topánky, pretože ich za celý večer neukáže. Na požiadanie zdvihla nohu spoza pultu - ukázala, že je aj tak vyzutá...

Porota, ktorá môže raz za Superstar udeliť Divokú kartu, ju tento večer nevyužila.

Súťažiacich tentokrát podrobili adrenalínovému zážitku, ktorý televízia ukázala v dokrútkach pred ich vystúpeniami.

Prečo ho pustili ďalej?

POSTÚPIL: Bryan Gandola - Rád lieta v oblakoch, vytiahli ho preto na horskú dráhu, na ktorej bolo jeho úlohou spievať. So zatvorenými očami to zvládol a skončil slovami: Bolo to úžasné. Na horskej dráhe bol dokonca prvýkrát.

Paľo Habera: Obrátil sa najskôr k divákom: Pýtali sa nás viacerí, prečo sme Bryana pustili ďalej, veď nie je Čech ani Slovák... Pustili sme ho preto, že táto súťaž nemá obmedzenia a pretože je DOBRÝ! Jeho hodnotenie Bryanovho vystúpenia: Páčilo sa mi to, sme na teba hrdí!

Katka Knechtová: Nie je jednoduché otvárať SuperStar, ale publikum máš skvelé. Bol si statočný ako tam na horskej dráhe a tento typ muziky ti sedí.

Ben Cristovao: Dokázal si spievať a tancovať na takomto leveli, patrí ti poklona.

Matej Ruppert: Bolo to živelné, ale bol si trochu zviazaný pohybmi a krokmi, nebol si celkom uvoľnený. Ale bavilo ma to.

Padol prvý plyšák

POSTÚPILA: Eliška Rusková - Bála sa, že ju budú trápiť pavúkmi, ktorých sa extrémne bojí. "Ak nebude nič s pavúkom, urobím všetko," povedala. Zlizla si niečo iné - postavili ju za paravan s fotografiou Paľa Haberu a vyrezaným otvorom na tvár - musela spievať a ostatní superstaristi do nej hádzali torty.

Po odspievaní pesničky priletel na pódium prvý plyšák a aj bratranec, ktorý ju vyobjímal.

Paľo Habera: Kto iný by mal dostať plyšáka, ako ty! Bola to veľmi ťažká pesnička. Bolo to spočiatku nízko, ale hneď ako si sa dostala do svojej komfortnej zóny, bolo to výborné. Mám tušenie, že toto je jeden z najlepších ročníkov SuperStar, a to sa divím, lebo už som si myslel, že sa neurodí. Ale sa urodilo. Som veľmi hrdý...

Ben Cristovano: Začala si tak nevinne a na konci to bolo neuveriteľne energické.

Katka Knechtová: Ty dokazuješ každým kolom, že si neuveriteľne talentovaná žena. Na svoj vek si aj neuveriteľne rozumná. Bolo to vynikajúce, ešte sa skamarátiš s priestorom...

Matej Ruppert: Veľmi sa mi to páčilo. Zbožňujem tvoju polohu hlasu. A dnes ti to neuveriteľne sluší. Som rád, že ťa tu máme.

V hlavnej úlohe zadok

POSTÚPILA: Aneta Horňáková - Priznala, že má rada adrenalín, ale len do určitej miery, potom kolabuje. "Som ochotná urobiť hocičo, len nie vyzliekať sa," povedala. Pripravili jej boxy, do ktorých nevidela a za spevu z nich mala vytiahnuť logo superstar - v boxoch boli hady, myši, šváby aj plyšáky. Aneta zvládla úlohu so spevom aj poriadnym emotívnym krikom.

Matej Ruppert: Bolo to veľké číslo. Si zrodená pre veľké pódium, celé si to obsiahla. Bolo to úžasné tanečné vystúpenie. Ty si fantastická ako si zaplnila celý priestor, aj keď spevácky to nebolo tak, ako by sa čakalo.

Katka Knechtová: Neuveriteľne sa na teba pozerá. Si statočná a páči sa mi, že za každých okolností vyžaruješ pozitívnu energiu.

Ben Cristovao: Každým kolom ma niečím prekvapíš, nečakal som, že z teba môže vyjsť niečo také strašne sexy...

Paľo Habera: Bolo to pre mňa nostalgické vystúpenie, aj ja som niekedy používal ventilátor (poznámka na rozviate vlasy speváčky, na ktorú fúkal ventilátor!) Pochopila si význam tejto pesničky -ZADOK! Lebo keď sa bavíme o speve, frázovaní... som si istý, že v tomto štýle nebudeš pokračovať. Pesnička nebola dobrá, ale všetko ostatné ma strašne zaujímalo. A ešte čosi - v tej dokrútke si neladila, poznamenal na margo jej kriku a pišťania pri strkaní ruky medzi neznáme tvory.

Leoš Mareš prezradil, že mala veľa divákov aj v zákulisí: "Prišli sa na teba pozrieť ešte aj hasiči!"

Nechá sa vystreliť s frajerkou

NEPOSTÚPIL: Richard Chovan - Zatúžil po bungee jumpingu alebo skoku z lietadla. Posadili ho teda na katapult. Pár sekúnd predtým, ako ho vystrelili v sedačke do výšky, sľúbil si, že nebude vracať. Na záver skonštatoval: "Bola to haluz, na toto musím zobrať svoju frajerku."

Katka Knechtová: Dnes sa priznám, že prvýkrát mám pocit, že niekto obsiahol publikum - vpravo, vľavo, tak ako to má byť. Bol si prekvapením, ďakujem ti za vystúpenie.

Matej Ruppert: Bol si prekvapením, ale nie úplne milým. Som tvoj fanúšik, som rád, že si tu, ale nevieš si s tým priestorom na javisku rady. Najviac si sa mi páčil pri piáne.

Paľo Habera: Mám podobný pocit ako Matej - si naspídovaná veverička, neviem, či bolo až také nutné, podávať takýto výkon (príliš veľa behal po pódiu, pozn.red). Ešte šťastie, že to nebol koncert, lebo po tretej pesničke by si bol grogy, a ľahol si za klavír... Pri pódiovej prezentácii nie je dobré pozerať sa do zeme, pod nohy, to je také bez radosti. Ale uvidíme, čo povedia ľudia.

Ben Cristovao: Si jeden z mojich favoritov, bolo vidieť, že sa snažíš urobiť šou. Je na vás tlak, preto sa do toho snažíš dať všetko, snáď ti diváci dovolia ešte ukázať, čo v tebe je.

Rocková Suzanne Vega

POSTÚPILA: Karmen Pál-Baláž - Som ochotná urobiť čokoľvek, čo budu požadovať, mám rada adrenalín. Posadili ju na umelého býka, držala sa statočne. Čakala vraj niečo horšie, bol to super zážitok.

Za spev si vyslúžila standing ovation od Katky Knechtovej a Bena Cristovaa.

Paľo Habera: Toto bolo spievanie o život, dala si do toho všetko, išla si na doraz. Bola to taká rocková Suzanne Vega. Vďaka dokrútke som pochopil, že máš aj iný rozsah, keď si vrešťala. Páčilo sa mi to strašne - takto si predstavujem jedno úsporné vystúpenie - uprostred scény stojí jak prasa dobrý produkt...

Ben Cristovao: Aerosmith je moja obľúbená kapela. Čo to bolo za výšku, čo si dala?! (Habera dodal, že ženy to majú, a on už čaká všetko).

Matej Ruppert: Aj ja ťa mám zaškatuľkovanú do kľudnejšej polohy, ale toto bol fantastikcý výber pre teba.

Katka Knechtová: Konečne je tu speváčka, ktorá má nádherný rockový hlas. Máš ťah na bránu, máš, ako sviňa...

Leoš Mareš povedal: Oni ťa zbožňujú, to nebola chvála, to bola adorácia. Minule tu boli sviečky a piáno, a teraz ohňostroj. Môžeš mať aj jemné rukavičky aj boxerské rukavice.

Ruppert sa mu ospravedlňoval

POSTÚPIL: Petr Borkovec - Najväčší adrenalín zažil pri jazde autom v lese, keď sa prevrátili. Keď uvidel teraz nafukovaciu guľu, do ktorej má vstúpiť a kráčať a pustiť sa na vodu, zareagoval: Do toho nevleziem! Zorbing mu dal zabrať - keď vyliezol na breh, skonštatoval, že bol viac zadýchaný ako na koncerte.

Ben Cristovao: Bolo to super, aj s choreografiou.

Paľo Habera: Je to neuveriteľné, ale stojíte prvýkrát na javisku... (Keď si všimol, že sa na neho Petr nepozerá, napomenul ho: Na mňa sa pozeraj, ja hovorím! Nepozeraj na Hujerovocov!, a kývol smerom k jeho fandiacej rodine. Dodal, že ich je veľa, tak by si na nich netrúfol.) Obdivujem vás, keď si spomínam na svoje začiatky, ja by som sa potentoval, keby som tu teraz stál. Bacha na frázovanie, bol si uponáhľaný v refrénoch, ale možno si nepočul bubny. V každom prípade ako jeden z mála máš veľmi pevné spodky.

Matej Ruppert: V druhom kole ma kolegovia z poroty museli prehovárať, aby sme ťa pustili ďalej. Musím sa ti ospravedlniť... Bolo to výborné vystúpenie. Bolo to najlepšie vystúpenie večera.

Katka Knechtová: Obdivujem to, že si dokázal obsiahnuť čo v tebe je a verím, že ešte veľa ukážeš.

Neladil ani so sexi nevestou

NEPOSTÚPIL: Dominik Gerda - Bojí sa výšok. Nedá sa povedať, že vyhľadáva adrenalín, ale ak je jeho život "v jedne nudnej rovine", tak prečo nie? Zaviedli ho na paintballové ihrisko. Prekvapilo ho, aké bolestivé je dostať ranu.

Matej Ruppert: Tiež by som zabudol spievať, keby som mal pri sebe takú nevestu. Vystúpenie sa mi nepáčilo.

Katka Knechtová: Intonácia nevyšla, ale výraz to vyvážil.

Ben Cristovao: Boli tam chyby, ale užil si si to, si sám sebou. Poradím ti, aby si viac pracoval s mikrofónom.

Paľo Habera: Bolo to asi najrozladenejšie vrámci intonácie, čo sme dnes počuli. Ale dnes je taká moderná súčasná scéna, naživo sa to nedá počúvať. Ale ty ma bavíš ako produkt. Ak by som mal niekomu urobiť pesničku, bol by si to ty. Lebo si osobitý, zabávaš sa a intonovať sa snáď naučíš. Modli sa.

Katka Knechtová: Je to ťažká pesnička...

Vydesili ho - prehnali to

POSTÚPIL: Jakub Pružinský - Má rád výzvy, ale rád by vedel, do čoho ide. Znesie hocičo, len nie pavúky. (Jakubova adrenalínová televízna výzva bola o tom, že mal prejsť pivnicou starého domu hrôzy, kde strašilo. Vrhali sa na neho zombíci, zo stropu viseli odťaté ruky, pílili ho motorovou pílou, kričali, hrýzli... Jakub vyzeral, že je na pokraji infarktu. Pokúsil sa zavtipkovať keď povedal, že o tom, čo zažil, sa nebojí spievať a radšej by skočil do bedne plnej pavúkov ako absolvovať strašenie ešte raz.

Matej Ruppert: Zo začiatku si sa stratil v rytme a ale potom si sa chytil a bolo to fajn. Ale teším sa, keď ťa uvidím tancovať. Nebolo to skvelé ale bolo to veľmi dobré.

Katka Knechtová: Na začiatku bol problém s ladením, ale stále ma baví tvoj hudobný svet.

Ben Cristovao: Sadol ti song, si pohodový kľuďas. Stáva sa to, máš stres, inak super kámo.

Paľo Habera: Kubko, co še stalo? Jakub: Ušlo mi to. Habera: Keď moc zatlačíš na tóny, tak ti ujde. Myslel som si, že to bude rana na istotu, ale nebola. Musíš si pri speve počítať, držím palce, aby ťa ľudia pustili ďalej.

Leoš Mareš sa na záver ospravedlňoval za televíziu: "Mám ťa rád a možno by som to nemal hovoriť, ale bolo mi ťa ľúto v tom strašidelnom dome. Strašne ľúto..." Pridal sa aj Habera: "Aj mne." Mareš dodal: "Prepáč, som tiež súčasťou tímu. Mohli ťa postrašiť, ale vystrihnúť to!"

To, že to ktosi z prípravného štábu prehnal, žehlila v priamom prenose aj moderátorka Jasmína Alagič. Za to, že si odniesol najtraumatickejší zážitok, dostal Jakub za odmenu slúchadlá. Jasmína to nazvala "milou pamiatkou". Na jej otázku, ako sa s odstupom pozeralo na dokrútku, súťažiaci odpovedal: "Radšej som sa na to nepozeral. Určite by som sa do toho domu nevrátil."

Dráždila predstavivosť porotcov

POSTÚPILA: Adéla Kvitová - Adrenalín vyhľadáva, skákala aj z lietadla. Posadili ju do auta a vyskúšala si adrenalínov jazdu, vrátane skúšok šmyku.

Paľo Habera: Je prekvapujúce, že je v tebe taká istota. Niekomu veľké javisko prospieva, niekomu nie. V jednej chvíli som sa pozrel na Mateja a vedel som, že obaja túžime s tebou tancovať namiesto tých chlapcov. (Tanečníci sa hojne súťažiacej dotýkali na rôznych častiach tela, pozn.red.)

Katka Knechtová: Malo to neuveriteľný sexepíl, ktorý ty máš.

Matej Ruppert: Nehodnotil by som to ako najlepšie vystúpenie, ale je jedným z naj... Bolo tu horúco.

Ben Cristovao: Dnes ma viacerí prekvapili, ale ty nie, lebo som vedel že si dobrá - v tanci, speve výraze. Bolo to pre mňa najlepšie vystúpenie večera.

Leoš Mareš mal poznámku, že keby jej šaty boli ešte kratšie, už je to podprsenka ....

Jackson by sa potešil

POSTÚPILA: Tereza Mašková - Má strach z výšok, keď bola malá, vyliezla na rozhľadňu a odvtedy koniec! Posadili ju teda do lietadla. Pilot predviedol pár otočiek, počas ktorých Tereza prosila o pomoc ale sa aj povyhrážala, že ho zabije. Let ju rozhodil.

Za pesničku od Michaela Jacksona dostala od Mateja Rupperta a Bena Cristovaa standing ovation.

Paľo Habera: Do poznámky som si napísal len: Wau, tak dovidenia! Najlepšie, čo sa mi mohlo na konci večera stať - super pesnička so super speváčkou. Som si tak trochu istý, čím sa budeš v živote živiť.

Ben Cristovao: Je to najlepší cover Michaela Jacksona, čo som kedy počul.

Katka Knechtová: Mňa fascinuje istota, s ktorou prídeš na pódium. Viem, že si pred vystúpením nervózna, ale dáš to ako pani.

Matej Ruppert - Dávaš to nie ako pani, ale ako Pánboh. Pesnička Billie Jean je najťažšia pesnička na svete. Súhlasím s Benom. Tebe musia posielať hlasy, si geniálna.

Leoš Mareš poznamenal, že Jakub Pružinský stál na špičkách a tak jej tlieskal, akoby boli rodina.

Kto sa porote páčil najviac a kto najmenej?

Matej Ruppert: Najlepšia - Tereza Mašková, najhorší - Richard Chovan.

Katka Knechtová: Najlepšia - Karmen Pál-Baláž, najhorší - Richard Chovan.

Ben Cristovao: Najlepšia - Adéla Kvitová, najhorší Dominik Gerda.

Paľo Habera: Najlepšia Tereza Mašková, najhoršia Aneta Horňáková.