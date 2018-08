10 slovenských celebrít, ktoré nás klamú telom. Neuveriteľné, koľko majú rokov!

Soňa Müllerová (56)

„Rada sa pekne obliekam a rada dobre vyzerám, ako každá žena, to je všetko. Trendy sú však jedna vec, ale treba si z nich si zobrať len to, čo vám pasuje. V každom štýle sa dá nájsť niečo. Aj v líčení, ale závisí to od toho, ako sa cítim, čo mám oblečené, ako mám urobené vlasy, aj od farby oblečenia,“ povedala nedávno pre Šarm.

Marcela Molnárová (52)

Speváčka si lifting robí aj doma pomocou malého prístroja, pomocou galvanického prúdu. „Intenzitu si nastavujete podľa seba. Ošetrenie má tri fázy, najskôr čistenie a detoxikácia pokožky, potom jemné vyhladenie a nakoniec sa vďaka nemu lepšie vstrebe krém s kyselinou hyalurónovou do pokožky,“ vysvetľuje speváčka. Má ešte zvlášť prístroj na očné okolie. Nechýbajú ani špeciálne krémy, no speváčka používa aj celkom obyčajný z výťažkov bylín, kde nie je žiadna chémia.

Sisa Sklovská (52)

„Do svojej tváre investujem, pretože sa mi to oplatí, a ani neplánujem na tom šetriť. Ale podstatné pri výzore je aj to, čo máte v sebe, lebo to aj vyžarujete. A ja som pozitívny človek. V mojom prípade sú za tým aj dobré gény. Mama aj otec boli pekní ľudia a vyzerali veľmi dobre aj v pokročilom veku, čo je pre mňa plus,“ smeje sa Sisa. Gény však môžu aj za to, že už ako tridsaťročná si objavila prvé sivé vlasy. Bez líčenia síce nevyjde z domu, ale nikdy si namaľovaná neľahne do postele. Odličovanie je skrátka základ peknej pokožky. Priznáva však aj skrášľovací zákrok: „Raz ma nahovorili na Draculovu terapiu. Odporúčam to každej žene. Ibaže na rozdiel od iných, ktoré môžu na druhý deň v pohode fungovať, ja mám monokle," hovorí. Týždeň nemôže ísť pred kameru ani pred fotoaparát.

Zora Czoborová (51)

Zora sa o svoju pokožku príkladne stará. Do postele by si neľahla namaľovaná a pokožku si čistí ráno aj večer. „Milujem masky na tvár, ktoré si dávam raz za dva týždne. Mám doma všetky možné a medzi nimi nesmie chýbať uhorková. Z Thajska si vždy prinesiem zlatú masku, pretože je fakt úžasná. Krásne rozžiari pokožku,“ hovorí podnikateľka.Do rúk dermatologičky sa zverí raz za rok, zvyčajne vtedy, keď príde z tepla, aby si dala dokopy slnkom potrápenú pokožku. Dopraje si hydratačné kúry, ktoré pokožku zregenerujú a vypnú. Okrem klasického čistenia si robí aj domáci chemický píling, ktorý skrášľuje vo dvoch krokoch. Najskôr si napusteným tampónom nanesie na tvár píling, nechá ho pôsobiť desať minút a nasleduje neutralizér. Nakoniec použije krém. Za skvelú vychytávku považuje aj sérum s vitamínom C, ktoré si nanáša každé ráno. Vysvetľuje, že je to silný antioxidant.

Jarmila Lajčáková Hargašová (51)

„Nie som dobrým príkladom starostlivosti o seba. Nechodím na kozmetiku ani na masáže, nepoužívam krémy. Cvičím pilates. Je skvelý nielen na tvarovanie postavy, ale aj na chrbticu, s ktorou mám veľké problémy. Na štíhlu líniu zaberá u mňa stres. Som stále v pohybe, neobsedím. Ale pred vekom neutekám. Veď je to jedna z mála spravodlivých vecí," povedala moderátorka.

Zuzana Vačková (49)



„Už viac ako rok vstávam pred šiestou, aby som si čítala a išla zabehať. Veľa spím, veľa pijem, nefajčím, jem zdravo, športujem, nezlostím sa, nestresujem, nepijem alkohol. Ten mi už do tohto životného štýlu nejako nesedí,“ vysvetlila nám Zuzana. Zároveň je to aj jej trik na jasnú pleť bez vrások. „Toto robím pre svoju pleť ja a druhú polovicu starostlivosti nechávam na odborníkov. Chodím na rejuvenizácie, ale naposledy som absolvovala omladenie kyselinou hyalurónovou, ktorú mi ihličkami vmasírovali do tváre,“ opisuje spokojne.

Emma Tekelyová (65)

„Mojím pravidelným rituálom je masáž celého tela masážnou kefou, píling, kúpeľ a podľa ročného obdobia hydratačná alebo výživná olejová procedúra. Starostlivosť o telo tvoria na osemdesiat percent domáce procedúry," hovorí Emma. Podľa Emmy neplatí, že treba používať všetko od jednej kozmetickej značky. „Ak si kupujem drahší krém, pýtam si v obchode vzorku. Stáva sa, že pekne vonia, má luxusný obal, sľubuje zázraky cez noc, ale ráno zistím, že do pokožky sa nevsiakol a ostáva len na povrchu. No ak mi robí dobre, investíciu neľutujem," priznala s tým, že nedá dopustiť ani na tvárovú gymnastiku, o ktorej napísala aj knihu.

Rebecca Justh (61)

Stavia na štyroch základných prvkoch - strava, telo, pohyb a myslenie. „Toto telo som dostala jedno jediné a iné nedostanem, tak sa oň náležite starám," hovorí Rebecca Justh. Aj po šesťdesiatke má miery modelky a pôsobí o desať rokov mladšie. „Moja tvár je prirodzená a používam aj tri druhy krémov dvakrát denne. Všetci mi môžu pozerať pred uši či za uši, jazvy tam nenájdu. Vrásky mám aj ja, len sa smejem tak často, že sa mi ľudia skôr pozerajú na zuby,“ odhaľuje svoje triky.

Marína Kráľovičová (90)

Herečka priznala, že to čo raňajkuje, si dáva aj na tvár. Keď je niečo dobré na jedenie, musí to byť dobré aj na pleť. Na pokožku si dáva masky z medu jogurtu, avokáda, či mrkvy.

Zdena Studenková (63)

Herečka si na seba potrpí a chce dobre vyzerať, tak ako každá žema. Neskrýva sa za genetiku, ale otvorene hovorí o tom, že do seba investuje. Klinikám krásy sa nevyhýba a pri kozmetiku vždy uprednostní kvalitu, ktorá samozrejme aj niečo stojí. Herečkinou slabosťou sú masky na tvár. Jej obľúbená je s výťažkami z čiernej ruže. Aj pohľad si rozžiari maskou. Sú to špeciálne papieriky napustené látkami, ktoré napríklad zjemňujú opuch okolo očí. Vyberiete si podľa toho, čo vás trápi.