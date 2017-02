Adela Banášová šokuje: Vydala by sa aj zajtra!

Šok za šokom – aj tak sa dá nazvať posledný polrok v živote moderátorskej hviezdy Adely (36) a jej partnera Viktora Vinczeho. Najprv vyrazili dych už len tým, že sa koncom leta dali dokopy, už v novembri v rozhovore pre Šarm prezradili úvahy o svadbe a deťoch a teraz prichádza k napĺňaniu ich slov po tom, ako Viktor šokujúco v živom televíznom vysielaní pokľakol a požiadal Adelu o ruku.

O svadbe nesnívala

V otázkach svadby však ešte jasno vraj nemá. „Neviem na to teraz odpovedať. Pocity z toho celého diania ešte stále doznievajú, ešte sa to musí utriasť. Niektoré veci ohľadom svadby sú konkrétnejšie, niektoré veľmi nekonkrétne, rozhodne budeme potrebovať asistenciu.“ Z jej slov sa dá predpokladať, že svadba bude tradičná, slovenská a že ju nevyriešia len sami niekde v exotike. „Či chcem klasickú svadbu? Asi áno… Ja som sa nad tým nikdy nezamýšľala. Nikdy som nemala predstavy o požiadaní o ruku ani o svadbe, nechám sa prekvapiť. Robím toľko eventov, kde som načačkaná, vyfintená a som stredobodom pozornosti, že som nemala potrebu nad svadbou sa zamýšľať,“ reaguje na otázku, či ju svadba kamaráta a kolegu Sajfu, na ktorej, mimochodom, preskočila medzi ňou a Viktorom iskra, inšpiruje na rovnakú pompéznosť.

Neváhala by

Adela tvrdí, že vo vzťahu s Viktorom má jasno, preto by bola schopná vydať sa zaňho hoci aj zajtra. „Za nejakých konkrétnych okolností, ak by to bolo nutné, tak áno. Nechcela by som, aby to bolo v takom strese. Ale pocitovo áno, vedela by som to urobiť aj hneď.“

