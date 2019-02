Adela a Viktor v šoku! Nečakaný záver dovolenky v ďalekej exotike

Vyťažené manželské moderátorské duo si na začiatku roka doprialo dlhšiu dovolenku. Najprv lyžovačku a po nej sa vybrali do tepla. Aktuálne však už zarezávajú a Viktor sa objavil na párty svojej televízie. Chýbala však jeho polovička. „Pani manželka ešte aj o tomto čase nakrúca Chart Show. Mali by skončiť o jedenástej, tak príde za mnou sem, ak sa jej podarí. Ja som vysielal Televízne noviny, takže som stihol prísť,“ vysvetlil Viktor absenciu Adely.

Luxusná oslava pre dcéru: Takúto párty na Miami Salme dopriala Zuzana Belohorcová!

Dôchodcovský stereotyp

Z exotickej dovolenky vo Vietname si vraj priniesol okrem viditeľného opálenia skvelý pocit. Ako teda bolo na ostrove Phu Quoc? „Bola to jedna z našich najkrajších dovoleniek. Okrem toho, že sme boli len sami dvaja aj preto, že to bolo relatívne dlho. Super zážitok. Aspoň na chvíľu sme sa odtrhli od tohto sveta,“ pochvaľuje si Viktor desaťdňový relax.

Paradoxne, mladí manželia ho trávili ako seniori na dôchodku. Na otázku, či chodili po Vietname a spoznávali zaujímavé miesta, sa Viktor zasmial: „Chodili sme po viacerých miestach rezortu. Vyslovene sme vyhľadávali každodenný stereotyp. Páčilo sa nám to, že sme boli len na jednom mieste a mali rutinu, ktorú bežne nemávame. Ráno sme vstali, išli jesť na to isté miesto, potom k tomu istému bazénu a vôbec nás to nenudilo. Potrebovali sme vypnúť, takže bolo fajn, že sme nemuseli nič riešiť.“ Napodiv, aj keď more mali na dosah, väčšinou plávali v bazéne. „Tam sa dalo pekne odmerať, koľko sme zaplávali. Nič iné sme nerobili, žiadne vodné športy. Vyslovene sme sa odtrhli od slovenskej reality.“

SEXI telo zo šou The Voice: Tereza Kerndlová dokáže mužov poriadne rozpáliť!

Odhalení

Jedna absurdná vec sa im však stala. S Adelou si zabezpečili rezort, kam vraj Slováci nechodievajú. „Naozaj tam nechodia, bola tam prevaha Angličanov a Švajčiarov. No deň pred koncom dovolenky sme si po večeri vykračovali a zrazu oproti nám ide človek v slovenskom futbalovom drese. Všimli sme si ho na poslednú chvíľu a obaja sme sa za ním otočili. Zrejme nás periférne zbadal, lebo sa tiež otočil a hovorí: Slováci! A my s Adel: Slovák! Pozreli sme sa na druhú stranu a vedľa stál jeho brat – človek, ktorý býva dve poschodia nad nami v našom dome! Takže sme sa stretli so susedom na druhej strane planéty,“ spomína nevšedný zážitok. Zrelaxovaní moderátori sa teraz vrhli do práce. „Tak skoro sa nikam nechystáme, keďže sme luxus nepracovať mali v úvode roka. Teraz už pracujeme a dobiehame,“ skonštatoval Viktor.