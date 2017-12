Adela Vinczeová sa vracia k tabuizovanej téme mužskej neplodnosti. Čo jej načrtol gynekológ?

Minulý týždeň vyvolal Adelin manžel Viktor veľkú diskusiu, keď zverejnil na svojom facebooku rozsiahly status s názvom Kedy budeme mať deti? Keď budem mať spermie.

Pár už dlho čelí otázkam, kedy budú mať deti a keďže jeho pohár trpezlivosti pretiekol, napísal, kto je v páre "na vine". „Už sa nechcem pozerať na to, ako sa mojej manželky dookola niekto pýta, kedy už? Začalo sa to pred rokmi, vrcholilo pred našou svadbou a pokračuje dodnes. Akoby to bola nejaká bežná otázka o počasí. Akoby bolo nejakou jej povinnosťou mať dieťa. Akoby všetko, čo dnes moja žena je, nebolo dosť,“ napísal. „Problém otehotnieť pritom nie je ženský problém. Je to problém párov. A čoraz častejšie ho treba riešiť na strane muža. Toto je aj náš prípad. Kvalita a počet spermií sa u mňa blížia k hranici neplodnosti. Aj mňa to prekvapilo. Aj to, že muži majú dnes oveľa väčší problém, než si pripúšťajú.“

Viktor o svojom spermiograme hovorí ako o "katastrofálnom". Netají, že jeho telo produkuje trikrát menej spermií na milimeter, ako je hraničné minimum podľa Svetovej zdravotníckej organizácie a väčšina z nich je nevhodná na počatie. Lekári mu nevedia povedať, prečo to tak je, odporúčajú mu ale zmeniť životný štýl. Rozhodol sa teda vymeniť úzke boxerky za voľné šorty, je viac zinku, častejšie sa v práci prechádza, prestal fajčiť, piť a lepšie sa stravuje.

Vlastný problém zobral ako osvetu. Pýta sa, že ak štát vie, že klesá mužská plodnosť, prečo to s mužmi nerieši. A hneď si aj odpovedá, že ak to neurobí štát, mal by sa o seba zaujímať každý sám.

Čo na to Adela?

„Viktorov osvetový počin bol veľmi potrebný, lebo ľudia si stále dostatočne neuvedomujú alarmujúci stav spermií. Pokles kvality o osemdesiat percent za štyridsať rokov naberá na rýchlosti a každá ďalšia generácia chlapcov bude na tom horšie a horšie. Možno by teda stálo za to neuspokojiť sa s tým, že máte deti, ale myslieť na to, ako to bude s plodnosťou u nich. Verím tomu, že nejaké návyky podporujúce fertilitu by sa mali viac propagovať a nespoliehať sa len na umelé oplodnenie, keď už je neskoro. Som rada, že Viktor prelomil tabu, keď v našej spoločnosti muži ešte stále nemôžu priznať tento problém. Je to zarážajúce, lebo keby trpel depresiami alebo cukrovkou, každý by to automaticky považoval za sympatickú spoveď. No takto nabúral čosi opradené mlčaním. Môj strýko gynekológ mi raz načrtol, že dnešní malí chlapci si budú musieť mraziť spermie, ak vôbec budú chcieť mať deti. Odvtedy si uvedomujem, že tento vývoj sa nejako týka nás všetkých,“ povedala nám moderátorka.

Na záver asi toľko. Viktorovej otvorenosti možno netlieskali všetci muži – pre mužské ego je to totiž naozaj ťažká téma.

Keď Patrikovi Hermanovi pred rokmi zomrel otec na kolorektálny karcinóm, slovo konečník sa pomaly ani nevyslovovalo nahlas. Vďaka osvete, ktorú moderátor robí, sa zachránilo veľa životov – test na okultné krvácanie do stolice už nie je tabu. So slovom spermia to môže byť podobné. Viktor určite mnohým otvoril oči.