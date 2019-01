Adela Vinczeová vyslovila prekvapivé želanie. A je v tom cudzí chlap!

Vďaka relácii Chart show sa Adela stretla s mnohými zahraničnými hviezdami, ktoré prišli do relácie zaspievať svoje hity. Naposledy do televízie dorazila hviezda osemdesiatych rokov, prsnatá sexica Sabrina Salerno (50), ktorej zvádzajúci klip v bikinách a bazéne k hitu Boys pozná asi každý chlap. Nuž a temperamentná Talianka pozvala Adelu, aby sa s ňou prišla do jej bazéna vykúpať. Pohotovú moderátorku nezaskočila.

„Len aby ste neboli prekvapená, keď vám tam raz pri dverách zazvoním,“ zareagovala. A ako poznáme Adelinu spontánnosť, ľahko sa to môže stať. Štáb si totiž Sabrinu veľmi pochvaľoval. „Bola to jedna z najmilších návštev, nemala žiadne zvláštne požiadavky. Slovensko aj ľudia tu sa jej veľmi páčili,“ dozvedeli sme sa o hviezde, ktorá aj v päťdesiatke vystupovala zahalená v koži a predviedla ukážkovú postavu.

Miluje Ráža

Adela, ktorá pozná azda všetky hviezdy slovenského a českého šoubiznisu aj mnohých svetových umelcov, tvrdí, že veľa idolov nemá. Koho od detstva miluje, je skupina Elán a ich líder Jožo Ráž (64). Má však záujem aj o jednu svetovú hviezdu.

„Nie som veľmi idolový typ, takže nikoho príliš neprežívam. Tešila som sa však z každého stretnutia. Napríklad Right Said Fred boli naživo veľmi vtipní, Lunetic sa dali na čokoľvek nahovoriť, Thomas Anders priniesol so sebou energiu šialenstva okolo Modern Talking. Každý z nich bol vo svojej dobe obrovská hviezda a ja k tomu vždy pristupujem s rešpektom. Potešila by som sa však, keby do štúdia prišiel Bruno Mars, to by bola paráda! Určite by sme mu vedeli nejaký rebríček našiť na mieru,“ usmieva sa blondínka.

Je to trápne

A ako vníma Adela, keď ju niekto nazve svojím idolom? „Keď na začiatku zrazu okúsite neadekvátnu pozornosť voči svojej osobe, aj vaša reakcia je neadekvátna. Napríklad, kedysi keď vyšiel o mne trošku prifarbený článok, mala som pocit, že to musím okamžite každému vysvetľovať. Ale sama vidím, aké mi to je trápne, keď stretnem niekoho verejne známeho a zároveň je aj môj známy a spýtam sa ho, ako sa má, odpovie mi: No ako by som sa teraz mohol mať?

Veď vieš. A ja netuším, na čo naráža, lenže dotyčný je presvedčený, že všetci sledujú o ňom nejakú kauzu v novinách.“ Zároveň si myslí, že v rámci slovenských pomerov sa príliš veľkej sláve nedá podľahnúť.