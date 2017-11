Adriana Kmotríková sa musela vzdať niečoho, na čom jej roky záležalo

Našťastie, v prípade Jarky Lajčákovej-Hargašovej (50) to bola krátkodobá záležitosť. Z Ameriky, kde teraz žije, pricestovala na Slovensko iba kvôli jedinému večeru, ktorý nakoniec takmer neodmoderovala.

Už z lietadla totiž vystúpila skoro bez hlasu. Aj tak však priamo z letiska zamierila na skúšku šiat k návrhárke Jane Pištejovej. Dala si upraviť dĺžku, keďže večerná róba bola pre ňu prikrátka, a pobrala sa oddychovať. A ráno sa zobudila celkom bez hlasu! Organizátori museli rýchlo zohnať náhradu.

Chvalabohu, úlohy moderátorky sa ochotne ujala Karin Majtánová. Napokon sa na javisko postavili obe – moderovačku si rozdelili. „Mám v sebe rôzne antibiotiká, hydrokortizón a kalciovky. Včera to bolo ešte horšie, bola som celkom bez hlasu,“ priznala Jarka po skončení galavečera.



Odstúpila

Oveľa závažnejšie zdravotné problémy však trápia Adrianu Kmotríkovú (47). Pre onkologické ochorenie sa musela vzdať členstva v správnej rade Kvapky nádeje, ktorá pomáha deťom s rakovinou. Na jej mieste sa tak objavila ďalšia známa tvár, tenistka Daniela Hantuchová (34). „Obdivujem silu rodičov aj detí, ako bojujú so zákernou chorobu. A to my športovci sme zvyknutí zaťať zuby, ale čo dokážu tieto deti, to je naozaj neuveriteľné a obdivuhodné,“ nešetrila Daniela obdivom.