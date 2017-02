Ako v stredoveku! Neuveríte, o čo sa herci bijú pri natáčaní seriálu Divoký Západákov

Keď uznávaní herci Slovenského národného divadla Tomaš Maštalír (39), Jozef Vajda (61), Dominika Kavashová (27) a ďalší prijali ponuku na účinkovanie vo westernovom komediálnom seriáli určite netušili, čoho sa budú musieť zrieknuť. Jednotlivé časti sa nakrúcajú v českom westernovom mestečku Boskovice, kde obyvatelia nedopustia, aby sa tam nainštalovali nejaké technologické vymoženosti, herci si musia zvyknúť na veľké obmedzovanie.

Odvykačka

Zo zákulisia sme sa dozvedeli, že pre hercov je natáčanie aj akousi odvykacou kúrou od dnešných technológií a vymožeností. Vo westernovom mestečku si ľudia stoja za tým, aby tam nebol internet, televízia a nič moderné. „Ľudia si tam tak žijú. Ráno vstanú, dajú si kovbojské oblečenie, klobúk s pierkom a cigaru do úst. Nechcú žiadne technológie. Preto sme si museli priniesť svoj internet, ktorý je však dobrý iba na jednom mieste. Mali by ste vidieť, aké je to komické, keď padne posledná klapka. Všetci sa rýchlo balia a utekajú na to miesto, pretože internet tam chytí len pár ľudí. Je to veľmi smiešne, ako sa naťahujú o signál,“ opisuje člen štábu so smiechom.

