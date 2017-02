Juraj „Šoko“ Tabaček sa pred skúškou opil s učiteľom. Neuveríte, o koho ide!

Sympatickému Žilinčanovi ide karta. Aj trikrát týždenne sa objavuje na obrazovkách v najsledovanejších televíznych programoch. Napriek tomu, že herectvo nikdy nedoštudoval, na zážitky nedá dopustiť. Väčšina z nich sa spája so skvelým, ale už nebohým hercom Jozefom Adamovičom.

Pomohla mu Polnišová: Juraj Tabaček koketoval s herectvom už na strednej

Ako pajác

Napriek vyhodeniu nedá herec dopustiť na zážitky s nebohým hercom Jozefom Adamovičom, ktorý ho v Banskej Bystrici učil. „Mal som ho rád. Skákal z témy na tému a často mu nebolo rozumieť, ale bol super. Viete, čo mi urobil? Druháci mali naskúšane predstavenie Na skle maľované a on sa zrazu rozhodol, že ja budem Jánošík. Ako prváka ma na skúške postavil na pódium a zavelil: Hraj! Povedal som mu, že neviem ani jednu vetu z textu, ale on len kričal: Nerežíruj to tu, ale hraj! Bol to komické, všetci mali choreografie a ja som tam poskakoval ako zajac,“ spomína s nostalgiou.

Popíjali do rána

Nakoniec sa však tešil z toho, že odohral aj premiéru, pretože to bolo ťažké. „Aj keď to bol náš učiteľ, sedávali sme spolu v krčme a rozprávali sa o všetkom. Pred premiérou sme sa dosť opili, a to ste mali vidieť tie zborové tance – museli sme sa o seba poriadne opierať, aby sme ich zvládli,“ spomína. Zároveň Juraj dodáva, ako si veľmi obľúbil Adamovičovo heslo, že keď si večer chlap, buď aj ráno. Týmto narážal na to, že neraz do piatej rána sedeli v krčme, a keď sa s nimi Adamovič lúčil, povedal im: Uvidíme sa o hodinu na skúške.

