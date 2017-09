Andy Kraus: Dúfam, že v role exmanžela predvediem lepší výkon – sype si popol na hlavu známy scenárista

Scenárista Andy Kraus pokrstil knihu v motorkárskom klube. Chýbali však jeho deti, ktorým chce knihu odovzdať sám, aj jeho súčasná partnerka Janka. „Chcel som, aby prišla, bol by to pre ňu krst ohňom, čo sa týka stretnutia s médiami,“ smeje sa Andy. „Nakoniec jej do toho prišla služobná cesta do Bruselu. Myslím si, že sa tomu potešila,“ dodáva.

Čas ukáže

Scenárista sa po sedemnástich rokoch rozišiel so svojou manželkou Danielou Krausovou, ktorá za príčinu ich rozchodu označila mladú herečku Natáliu Puklušovú. Tento románik je už dávno pasé a po jeho boku stojí iná blondínka – Janka. V knihe opísal svoje pocity a pomenoval veci tak, ako ich cítil. Azda aj Daniela tu nájde zopár odpovedí na svoje otázky, ktoré si možno nedokázali povedať bývalí partneri do očí.

„Nie je to ničia vina, je to moje rozhodnutie. A čas ukáže, či bolo správne. Teraz sa musím sústrediť na to, aby to čo najmenej bolelo tých, ktorých sa to týka. Dúfam, že v role exmanžela predvediem lepší výkon. Ako otec pokračujem ďalej. S inými kartami, ktoré môžu na prvý pohľad vyzerať, že mám s nimi menšiu šancu na úspech ako s tými pôvodnými. Ale nie je umenie hrať s rukou plnou žolíkov. Musím sa viac sústrediť. Viac dráždiť svoju kreativitu. Na konci dňa z toho môže byť viac emočného materiálu než predtým,“ píše v knihe.

Vraj to nie je egoizmus

Vo svojej autobiografii, kde vyznáva city hlavne svojim deťom, scenárista tvrdí, že ukončiť manželstvo nebolo unáhlené ani egoistické rozhodnutie. Každý človek vo svojom živote by sa mal vraj cítiť šťastne a až potom môže tento pocit dávať aj ostatným a odovzdávať dobrú energiu. „Ja nechcem byť šťastný kvôli sebe. Ja chcem byť šťastný preto, aby som z toho pocitu mohol ukrajovať veľké porcie ,happy cheesecaku‘ pre svoje deti. Radšej s nimi budem menej, ale s emóciami naladenými na maximum. Na konci dňa im tak dokážem dať viac lásky. A len to sa počíta…“ teoretizuje v knihe.

Bolo mi smutno

Dvojnásobný otec tvrdí, že všetky svoje rozhodnutia, ktoré v živote urobil, robil s ohľadom na svoje deti. Tvrdí, že v jeho živote hrajú hlavnú úlohu práve ony. „Deti sú to najlepšie, čo som v živote dokázal. Keby sa mi už nikdy nič nepodarilo, to množstvo energie, ktoré vkladám do snahy, aby boli moje deti šťastné, sa musí niekde prejaviť. Malo by vykompenzovať aj tých pár vecí, ktoré som nemusel alebo niekedy aj musel urobiť,“ napísal.

Keď si knihu prečítajú jeho deti Boris a Zoja, okrem toho, že sa zasmejú na otcových zážitkoch z cesty, zrejme ich nenechajú chladnými jeho vyznania. Zopár riadkov je určite venovaných aj manželke, aj keď možno nepriamo: „Keď som sa rozhodol ukončiť sedemnásťročnú časť svojho života, v ktorom som vystupoval ako manžel, takisto ma to napĺňalo smútkom. A vyrovnávam sa s tým opäť len vďaka tomu, že sa teším na krásne veci, ktoré sa možno stanú a nemohli by sa stať, keby sa predtým neskončilo to, čo sa skončiť muselo,“ zafilozofoval si.

Prekonať odmietanie

Iba ten, kto v živote prejde nejakou životnou situáciou, ju môže hodnotiť. V prípade Andyho Krausa je to rozvod. „Rozvod je smutná vec. Ale nie tragédia. Tá sa začína vtedy, keď si rodičia začnú vybavovať medzi sebou účty a používajú na to svoje deti. Nech sa medzi dvoma dospelými stane čokoľvek, musia to vyriešiť medzi sebou a chrániť deti možno čo najviac,“ konštatuje. Tvrdí, že deti vnímajú rozvod tak, ako ho vnímajú ich rodičia. Je presvedčený, že hoci ide o veľmi nepríjemnú záležitosť, nemusí to byť pre deti trauma na celý život.

„Dokonca si myslím, že v niektorých prípadoch môže byť rozvod pre deti to najlepšie, čo ich mohlo stretnúť. Zväčša si to uvedomia až po dlhšom čase. V tom medziobdobí treba byť trpezlivý, chápať všetko odmietanie, ktoré príde, a byť vytrvalo láskavý. Stále a za každých okolností im treba dávať najavo, že ich budete milovať, nech by sa dialo čokoľvek,“ uzatvára Kraus. Či to znamená, že zažil odmietanie detí „za zradu mamy“, ako to často v prípadoch, keď si otec nájde inú ženu býva, to otvorene nepovedal. Nikto by sa tomu však nemohol čudovať.