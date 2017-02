Banášová prekvapuje: Neuveríte, čo stvárala počas umývania riadu

Blondínka sa objavila v jednej z častí novej folklórnej šou RTVS a predstavila tam svoje tri nominácie hudobníkov za Západoslovenský kraj. Pochválila sa, že večer si užila a bola nadšená hlavne z toho, že poznala všetky piesne, ktoré tam odzneli. Odkiaľ má blondínka taký folklórny prehľad?

Prekazila to umývačka riadu

„K folklóru mám veľmi pozitívny vzťah, keďže sme si s mamou stále spievali Trávnice. Bolo to hlavne počas umývania riadu, ale prekazili nám to umývačky riadu, pretože odkedy ich máme, už si nespievame“ vysvetlila so smiechom. Zároveň sa však pochválila, že jej mama Mária je vo folklóre ako doma, keďže v mladosti spievala v ľudovom súbore. „Myslím, že pár týždňov spievala aj v súbore Lúčnica, ale keď otehotnela, tak to skončilo“ spomína Adela. Dodala, že jej najobľúbenejšia pieseň je Z východnej dievčatá.

