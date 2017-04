Barbora Rakovská si po rozchode s Tomi Popovičom nechala vylepšiť telo

Už dávnejšie sa šuškalo, že vo vzťahu moderátorky Barbory Rakovskej (30) a hudobníka Tomiho Popoviča (39) nie je všetko s kostolným poriadkom. Obaja sa ale tvárili, že sú to výmysly neprajníkov a aj keď jeden trávi veľa času v Amerike a druhý na Slovensku, láska stále trvá a stojí na pevných základoch. Barbora tvrdila, že si nevie predstaviť že by mala obmedzovať Tomiho umelecké ambície, on ju vraj za to nosil na rukách. Netvrdila však, že tento model je ideálny a nekomplikovaný.

Dnes je ale už jasné, že osemročné prerušované súznenie, počas ktorého priviedli na svet dcérku Amiu (6) je definitívne minulosť.

Nebolelo

Niektoré ženy po rozchode zvädnú, iné skrásnejú. Blondínka, ktorá vyzerá výborne, sa pustila do zdokonaľovania svojho tela. Odskočila si do skrášľovacieho centra a pochválila sa fotkou na sociálnej sieti s odkazom: "Zbytočná panika pri permanentnej epilácii nôh, poviem vám milé dámy, začala som dnes tento minimálne 5x opakovaný proces a vôbec to nebolelo." Nuž, ak procedúry zaberú, ušetrí za žiletky a v lete má o jednu starosť menej.