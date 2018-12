BEZ HANBY: Sisa Lelkes Sklovská (53) ukázala, čo skrýva pod šatami

Speváčka nedávno vystupovala na Body Art Show, kde sa to len tak hemžilo nádherne pomaľovanými ženskými aj mužskými telami. Aby netrhala partiu, nechala sa pomaľovať aj ona. „Ja sa dám nahovoriť na bársčo. Mňa jednoducho baví spoznávať nové veci,“ povedala. Hneď aj pochválila svoju bodypainterku: „Keď sme sa s Martou prvýkrát stretli, bolo to už dávno, veľmi sa mi páčila jej práca. Zdalo sa mi to neskutočné, zaujímalo ma, ako sa maľuje na telo. Samozrejme, Marta sa ma vtedy hneď spýtala, či by som sa dala niekedy takto namaľovať. Povedala som, že prečo nie a teraz prišiel deň D. Prvýkrát v živote pózujem ako živé plátno.“ Bodypainterka a majsterka Slovenska v maľovaní na telo Marta Gejdošová vzápätí Sisu pochválila, že má výdrž ako skúsená modelka: „Je úžasné, ako trpezlivo stojí, ako keby jej telo maľovali bežne.“

Bez ostychu

Sisa je profesionálka, ktorá v maskérni a pred objektívmi fotoaparátov počas svojej kariéry musela trpezlivo stáť alebo sedieť hodiny. Hovorí sa, že patrí medzi najdochvíľnejšie celebrity bez zbytočných manierov a reptania. „Ja som veľmi poriadna, keď som v rukách maskérov a vizážistov. Uvedomujem si, že to nie je jednoduchá práca, nie je to zábava, preto som veľmi disciplinovaná. Nekrútim sa, netelefonujem, nevybavujem ďalších sto vecí. Zdvíham ruky, ako mám, keď ma líčia, pozerám sa tam, kam mám,“ opísala speváčka.

Maľovanie na telo ju fascinuje, pretože sama má výtvarné sklony a kreslí. Podľa nej ide o seriózne umenie. Maľby na telo sú natoľko dokonalé, že pokiaľ nestojíte od pomaľovaného človeka na desať centimetrov, nezbadáte, že namiesto oblečenia je odetý iba do farieb. Modelky a modely sa vraj nahí ani necítia. Prezradila nám to profesionálka Marta Gejdošová a Sisa nám to potvrdila. „Je to geniálne spravené, vôbec nepoznať, že nie sme oblečení. Veľmi sa mi to páči a necítim sa nahá a som s tým úplne v pohode,“ nadchýnala sa. Sisa teda pokojne stála pred bodypainterkou, a keď bola celá pomaľovaná, vtedy jej napadlo, že vlastne nevie, ako si zo seba farby zmyje. Marta ju však upokojila, že idú dolu obyčajným telovým mydlom a vodou. No môže to trvať aj hodinu.

Čo na to Juraj?

Nie každý chlap by zniesol, keby sa jeho žena predvádzala na pódiu bez oblečenia. Sisin manžel Juraj Lelkes v hľadisku síce chýbal, ale podľa speváčkiných slov s tým nemá problém. Mal tu byť, aj som mu hovorila, že o veľa príde, ale mal povinnosti. Takže keď budem hotová, pošlem mu fotku. Nepovedala by som, že by žiarlil, práveže by sa mu to páčilo. Juraj má rád pekných ľudí a tu sú pekní ľudia a krásne postavy,“ priznala.

Keďže pri nej manžel nebol, zaujímalo nás, aký najmladší nápadník jej dvoril. Odpoveď sa začala šibalským úsmevom. „No všelikto sa krúti okolo mňa… Ale komplimenty mi dávajú aj ľudia na ulici a často sú to mladí chalani. Je to veľmi milé. Čo si najviac vážim, sú pochvaly od žien a tie dostávam asi najviac. A komplimenty viem aj rozdávať, je jedno, či je to muž alebo žena,“ priznala Sisa.

Umývanie trvá aj hodinu

„Maľovanie na telo trvá od dvoch do šiestich hodín. Závisí od náročnosti a na akú príležitosť, alebo aká je téma líčenia. Na súťaží maľujem celé telo šesť hodín. Maľuje sa špeciálnymi farbami na telo, rôznymi technikami – hubka, štetec, alebo airbrush. Umývanie je niekedy tiež náročné, trvať môže aj hodinu. Na Body Art Show sme maľovali od ôsmej rána do piatej poobede a potom robili ešte drobné korektúry,“ vysvetľuje Marta Gejdošová. Niektorí bodypainteri maľovali iba jednu modelku, ale bodypainteri z Rakúska maľovali tri modely a Marta Gejdošová s asistentkou približne sedem modelov.