Bitka o charitatívnu večeru! Podpätkový kráľ Manolo Blahnik prevetral pražskej smotánke peňaženky

Najslávnejšieho topánkového guru Manola Blahnika poznajú všetky topánkové maniačky a diváčky seriálu Sex v meste. Ak túžite po manolkách, za najlacnejší model zaplatíte okolo 560 eur. Naopak, jedny z najdrahších topánok stoja 1 175 eur.

Na Slovensku ani v okolitých krajinách, bohužiaľ, jeho butik s topánkami nenájdete. Až do novembra však jeho výtvory s vysokými podpätkami môžete obdivovať na výstave v Prahe.

Bitka platenie

Nenápadný plešatý pán má viac ctiteliek než herecké idoly! Blahnik je populárny aj v našich končinách. Keď sa rozkríklo, že v lete bude mať v Prahe nielen výstavu, no osobne príde a povečeria na charitatívnom galavečere, medzi českou smotánkou sa doslova strhla bitka o vstupenky. Hoci stáli niekoľko tisíc českých korún, mnohí ponúkali dvojnásobok ceny. Nakoniec museli do sály pridávať stoly, aby sa tam všetci zmestili. Je chvályhodné, že tí, čo sa k lístkom dostali, neprišli do hotela Four Season, kde býva ubytovaná väčšina hollywodskych hviezd, iba zjesť šesťchodovú večeru a pofotiť sa s Blahnikom.

Česká Carrie

Na programe bola totiž charitatívna dražba pre nadáciu Báry Nesvadbovej. Spisovateľka je vlastne taká česká Carrie. Rovnako ako ona píše o sexe a takisto je módna maniačka. Ibaže nemá len vlastný stĺpec v novinách, ale jednému módnemu magazínu rovno šéfuje. Mimochodom, Bára si k zlatej róbe Tatiany Kovaříkovej obula manolky, no, ako priznala, iba požičané.

Sex pre charitu

Ako inak, smotánka dražila topánky. Pár kobaltovomodrých saténových črievičiek, v akých si Carrie v Sexe v meste brala pána Božského. Vydražili sa za stopäťdesiattisíc českých korún. A Blahnik prihodil ešte jedny glamour topánky a k nim noc v luxusnom hoteli, šampanské a raňajky. Čo bolo ďalších dvestotisíc na dobročinnosť.

Blahnik nebol skvele naladený náhodou. Narodil sa síce na Kanárskych ostrovoch, kde jeho rodina vlastnila banánové plantáže, ale jeho otec bol Čech. Síce mu o tom vraj veľa nehovoril, napriek tomu, keď Manolo po Nežnej po prvý raz prišiel do Prahy, hneď sa tu cítil ako doma. Krv naozaj nie je voda a on sa tu chce zabývať. Oznámil totiž, že v blízkej budúcnosti si tu hodlá otvoriť butik.

Obuvník v Ermitáži!

Retrospektívnu výstavu Manola Blahnika The Art of Shoes môžete na pražskej Kampe navštíviť do 12. novembra. Dorazila sem z Petrohradu, kde jeho topánky a výtvarné návrhy vystavovali dokonca v Ermitáži! Uvidíte tu vyše dvesto topánok, pre ktoré sú typické vysoké podpätky, drahé kamene, perie, satén a luxusné látky…

Na výstave, ktorá zahŕňa štyridsaťpäť rokov Blahnikovej tvorby, sú vystavené ikonické modely aj najnovšie výtvory. Napríklad kolekcia obuvi, ktorú spoluvytvoril minulý rok pre film Maria Antoinetta, alebo vysoké čižmy z džínsoviny, ktoré sú výsledkom jeho opakovanej spolupráce s popovou divou Rihannou.

Karta sa obrátila! Alkoholička, ktorú celý svet zatratil, znova žiari, kým jej ex akosi vypĺzol

Polodrahokamy, absint alebo strelný prach. Takto voňajú náročné ženy

Pieta zdraná z kože! Zapózovali by s úsmevom modelky aj pri svojich vystavených mŕtvych príbuzných?

Diana Mórová má recept, ako sa zbaviť depky