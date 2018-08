Bolestné priznanie manželky Andyho Hryca. To, čo robila po tragickej smrti syna Huga (†22)...

Azda každý rodič dopraje svojmu dieťaťu to najlepšie a teší sa z jeho úspechov. Výnimkou nie sú ani herec Andy Hryc s manželkou Veronikou. Keď nedávno stála ich dcéra Wanda Adamík Hrycová na pódiu bratislavskej tržnice a držala v rukách národnú filmovú cenu Slnko v sieti za film Čiara, neskrývali dojatie. Aj preto, že v ďakovnej reči nezabudla ani na mamu a otca. „Za posledné štyri roky prežila so mnou rodina úplné šialenstvo,“ povedala. Na raute, ktorý nasledoval po oficiálnom programe, Veronika Hrycová doslova žiarila. Netajila radosť z toho, že si Wanda na pódiu v tej eufórii pred toľkými divákmi spomenula aj na ňu.

Zvládnem už všetko

Na otázku, ako ustála štyri roky nakrúcania Čiary, počas ktorých dokonca jej dcéra porodila svoje tretie dieťa, s úsmevom odpovedala: „Musela som to ustáť… Na štyri roky som sa stala babysiterkou, kuchárkou, záchrankyňou všetkého druhu. Keď to má význam, zvládnete všetko. Veď úspech Čiary ma napĺňa nesmiernym šťastím. Pán Boh mi doprial asi takú odmenu za to, že som si zažila svoje peklo. Ale užívam si to v úzadí, lebo nerada som v prvej línii, na to mám dcéru a manžela. Som skôr pozorovateľ a pomocník. A dúfam, že to robím dobre... Ja už naozaj prežijem všetko,“ podotkla.

Mama, ktorá prišla o milovaného syna, sa aj v radostný večer podvedome vracala k najväčšej bolesti: „Ustála som rodinnú tragédiu, ktorú neprajem najväčšiemu nepriateľovi. To, čo sme si zažili, je najhoršie, čo môže rodinu a zvlášť matku postihnúť,“ povedala s tým, že po synovej havárii v roku 2008 sa preorientovala a odsunula samu seba na vedľajšiu koľaj.

Vrátil ju do života vnuk

Hugo († 22), ktorý pred haváriou úspešne zabojoval s rakovinou, je s Veronikou Hrycovou každou minútou, neustále. Spomenula si na neho, aj keď videla šťastnú dcéru na pódiu. „Môj syn odišiel pred deviatimi rokmi 21. decembra. A či veríte, alebo nie, deväť rokov na jeho hrobe nezhasla sviečka. Zo začiatku to bol extrém – koľko prázdnych nádobiek na sviečku som tam našla, toľko sviečok som doplnila. Postupne som ich zredukovala, ale nikdy tam nehorela menej ako jedna sviečka. Nikdy. Keď som potrebovala na dva – tri dni odísť, kúpila som takú, ktorá dlho vydrží. Takže áno, aj v dnešný večer bol Hugo v mojom srdci, bol tu prítomný...“

Zúfalú Veroniku Hrycovú postavili na nohy až vnuci, ktorých dostala od Wandy. „Poviem pravdu, oni ma vrátili späť do života. Najstarší Artem sa narodil pred piatimi rokmi – dovtedy som celé štyri roky poznala len cestu na cintorín a domov. Nikoho som nechcela vidieť, žiadna spoločenská udalosť neprichádzala do úvahy. Rozsvietilo sa mi, až keď som uvidela to maličké, ktoré sa na mňa usmievalo. Odrazu ma niekto potreboval. Odrazu som chcela byť tam, kde bol aj on,“ hovorí.

Realita je tvrdšia

Veronika Hrycová pochádza z Uble na východe Slovenska, kde sa film Čiara nakrúcal. Tam ju Andy Hryc požiadal o ruku, keď mala dvadsaťštyri rokov. Do rodnej dediny, samozrejme, priviedla aj svoje deti. Wanda tam bola prvýkrát, keď mala osem mesiacov. „Odniesli sme ju v takom košíčku ukázať babke. Obe naše deti si zamilovali to prostredie. Doteraz sa tam žije veľmi skromne,“ hovorí. Spomína, že keď sa Čiara prvýkrát premietala v Bratislave, ľudia krútili hlavami a neverili, že toto je Slovensko. Keď mala premiéru v Michalovciach, ľudia chodili za ňou aj za Wandou s tým, že film je len slabý odvar reality. Tá je oveľa tvrdšia.

Hlási sa k východu

„Dodnes cítiť rozdiel medzi východom a západom. Na východe sú ľudia nezamestnaní, bez peňazí. V krčme si podáva osem ľudí pri stole jeden krígeľ piva, ale rastú tam nové domy. Z čoho? Z pašovania… Ale zakrývame si oči, žijeme v takom svete. Ale kto chce poznať pravdu, nájde ju. Pomohla k tomu azda aj Čiara,“ hovorí hercova manželka. Je hrdá na to, že Wande východniari ďakovali, že zviditeľnila ich región. „Lebo to je ďaleko, tam nič nie je… Ale práve tam sú úžasní ľudia, ktorí idú do celého sveta, nielen do Bratislavy. Neskonale ich milujem a hlásim sa k nim,“ usmieva sa. Podľa Veroniky Hrycovej sú východniari životaschopní a húževnatí aj preto, že tam za svoje deti nikto nič nezariaďuje, nedrží ich v bavlnke, nič nedostane na podnose: „Deti sú odkázané samy na seba, a preto hľadajú v sebe silu.“

Stíšiť sa

Na odovzdávaní cien Slnko v sieti prišiel Andy Hryc s odznakom #AllForJan na saku. Jeho manželka netají, že aj u nich doma je to, čo sa deje v spoločnosti, veľkou témou: „Andrej bol na ,barikádach‘, keď sa tu rodila demokracia. Môj muž je veľmi radikálny, neskrýva, čo si myslí, ale povie to natvrdo. Ja som trochu iná, snažím sa emócie tlmiť, myslím si, že niekedy sú slová hrôzy skôr na škodu. Možno sa treba stíšiť a porozmýšľať, čo a ako povedať. Som za tento model prezentácie demokracie,“ hovorí.

Fandí mladým ľuďom, ktorí organizujú Pochody za slušné Slovensko aj preto, že sa dištancujú od politiky. Na to, že exredaktorka RTVS a exhovorkyňa Ľubomíra Jahnátka Magda Želeňáková zakladá stranu s rovnakým názvom, má jasný názor: „Toto je neslušné zneužitie, čo urobila! Je to hyenizmus...“