Bolo to šialené! Herečka Dominika Morávková prehovorila o liečení na psychiatrii!

Len nedávno sa v kinách objavil film Špina a predstaviteľka hlavnej roly už za svoj výkon získala prestížne ocenenie. Pred pár dňami Dominiku v Košiciach na Art Film Feste vyhlásili za najlepšiu herečku. Aj keď priznáva, že už od kastingov na rolu hlavnej hrdinky Leny, ktorá je obeťou znásilnenia, to bola poriadna drina, ani na moment neoľutovala, že to vzala. „Bolo náročné zahrať to. Ťažký príbeh, ale veľmi sa mi páčilo hrať pocity, o ktorých nikto nevie, iba Lena. Naopak, na psychiatrii to bolo nepríjemné,“ spomína herečka.

Osudný deň

Dominika si vo filme režisérky Terezy Nvotovej zahrala sedemnásťročnú dievčinu, ktorej bezstarostný život zmení okamih, keď ju znásilní učiteľ. Nepovie však o tom ani vlastnej mame, a tak okolie nechápe, čo sa ňou deje, a skončí na psychiatrii. Blondínka nám opísala, ako prežívala náročné scény

„Veľmi dlho som sa pripravovala na deň, keď sme znásilnenie natáčali. Oveľa viac sme sa o tom rozprávali, ako skúšali. Museli sme všetko prebrať, aby sme to čo najmenej opakovalii. To bola šialená akcia. Nedalo sa naskúšať do detailov, že teraz ma násilník, ktorého hrá Robo Jakab, chytí za ruku a teraz urobí presne toto a toto. Aj pri nakrúcaní na psychiatrii som zažila ťažké chvíle. To prostredie nám išlo nám veľmi pod kožu, hlavne, keď ma priviazali k posteli. Bolo mi do plaču, ale niekedy aj do smiechu.“

Poplače si

Krehká herečka používa vo filme vulgárny slovník. Nevadilo jej to? „Pokúšali sme zobraziť čo najautentickejšie prostredie dvoch dievčat. Netvrdím, že sa to týka všetkých, ale veľa mladých ľudí používa takýto slovník. Samozrejme, nie pred rodičmi. U mňa to nie je bežná vec. Keď si zanadávam, mám na to riadny dôvod,“ skonštatovala. Ak má blondínka zlý deň, snaží sa to radšej kompenzovať športom. „Väčšinou mi pomôže prechádzka, beh, sprcha, rozhovor… Hlavne sa snažím, aby som nešla spať so zlou náladou. Problém doriešim v ten deň, aby sa ďalší mohol začať krajšie.“

Ona tajnostkárka ako Lena nie je. Prvý človek, ktorý jej nastaví svoje rameno, je manžel Janko. „Dokážeme sa rozprávať o všetkom, takže keby som mala nejaký problém, idem za ním. Ale najskôr sa ho snažím vyriešiť v sebe. No určite sa nesnažím držať v sebe emócie. Keď viem, že sa mi uľaví, tak si radšej poplačem,“ dodala na záver.

