Bomba prekazila rozvod! Beňová a Flašík sú stále manželmi

Europoslankyňa Monika Beňová (48) poskytla Šarmu exkluzívny rozhovor deň pred plánovaným rozvodom s Fedorom Flašíkom (59). Ani jeden z manželov však netušil, že ukončenie ich zväzku nebude také jednoduché, ako si predstavovali a ako sa na ňom priateľsky dohodli. Keďže anonym telefonicky nahlásil uloženie bomby na okresnom súde, polícia vykonala prehliadku aj na tom, kde malo byť manželstvo Flašíkovcov ukončené. Ako komentovala Monika Beňová krach zväzku s Fedorom Flašíkom, sa dozviete v rozhovore s ňou pre týždenník Šarm.

Považujete rozvod za prehru?

Nepovažujem rozvod ani za prehru ani za víťazstvo. Rozvod je rozvod, každý si ho vnútorne vyhodnotí vždy sám pre seba.

Chystáte sa po rozvode s exmanželom na nejaký dobrý obed? Uzavrieť kapitolu?

Neviem, ale oslavovať rozvod mi príde nezmyselné a teatrálne. Stretávame sa s Fedorom celkom často, tak raz za dva-tri týždne, dáme si obed, kávu, porozprávame sa. Nepotrebujem uzatvárať melodramaticky kapitoly v mojom živote. Navyše, s Fedorom tu jeden pre druhého vždy budeme, takže nie je v princípe čo uzatvárať.

Mnoho žien najmä po štyridsiatke sa bojí rozviesť, aby neostali samé a radšej zotrvávajú vo vzťahu, v ktorom nie sú úplne šťastné. Nekoketovali ste s takou myšlienkou aj vy, že už to s tým Fedorom nejak "doklepete"? Nedalo sa s ním vydržať?

Netreba sa báť. Byť rozvedená nie je katastrofa ani to nie je choroba. Proste ste zrazu sama pre seba všetkým a to je fajn pocit. Rovnako je ale namieste otázka, čo to je, byť či nebyť šťastná. Je to veľmi individuálne a závisí to od mnohých okolností. Ja som bola šťastná aj vydatá a teraz som šťastná ako nevydatá. Život s Fedorom bol fajn, život mňa samej so sebou je tiež fajn. Nepotrebovala som s ním nič “doklepávať”, bolo a je nám spolu veselo, vždy keď sa stretneme.

