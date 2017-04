Brajerčíka takmer omámili lepidlami. Čo sa dialo v zákulisí šou Tvoja tvár?

Umeleckí maskéri zo šou Tvoja tvár znie povedome týždenne zmenia osem celebrít. Aj keď nemajú problém takmer so žiadnou maskou, netaja, že Petrova premena na legendárneho černocha im dala zabrať. Martin Jankovič a Katarína Horská nám prezradili, čo bolo na maskovaní tváre najzložitejšie.

Konečne bradatý

„Na Raya Charlesa sme mali asi týždeň. Maska sa skladala z plešiny, zo silikónového nosa s hornou perou, silikónovej brady s lícami, časťou krku a dolnou perou, z umelých zubov a parochne. Silikónové aplikácie boli pomerne veľké a ťažké, keďže Peťo má úzke pery a oproti Rayovi Charlesovi nemá prakticky žiadnu bradu,“ konštatujú. Samotné líčenie, teda bez príprav masky, trvalo približne štyri hodiny. „Nebolo to práve najľahšie, ale všetko sadlo presne tak, ako malo. Peťo to zvládol absolútne profesionálne a z výsledku mal veľkú radosť,“ pýšia sa maskéri.

Alkohol pod nosom

Dozvedeli sme sa aj to, že tmavá farba, ktorá sa používa ako základ na „negumové“ časti tváre, obsahuje lepidlo, aby sa tak ľahko nezotierala z pokožky. Presne toto Petrovi najviac prekážalo. „Maska vôbec nebolela ani pri nasadzovaní, ani pri nosení. Stále som len cítil nejaký alkohol, respektíve lepidlá, takže som sa ich trošku nadýchal. Bolo to nepríjemné, ale vraj je to neškodné. Inak to bol pre mňa príjemný zážitok. Keď som sa pozrel do zrkadla, neveril som vlastným očiam,“ spomína Peťo na hodiny strávené v maskérni. Priznal ešte, že hmota na tvári ho dosť obmedzovala pri rozprávaní a mimike.

Problémové okuliare

Ani kostýmová výtvarníčka Ivana Struhárová to nemala s Rayom Charlesom jednoduché. „Pri takomto kostýme je najťažšie zohnať retro veci. V tomto prípade to boli Charlesove okuliare. Poviete si, že takých vecí je na každom kroku milión, ale to je omyl. Reálne neexistujú obchody, kde sa retro okuliare dajú požičať, a v optikách sa takéto tvary rámov už dávno nepredávajú. Len čo teda máme zháňať ku kostýmu okuliare, a navyše retro, je to naozaj ťažký oriešok,“ povzdychla si.

Komplikáciou je aj to, že účinkujúcich nemajú stále poruke. „Keďže po obchodoch beháme bez účinkujúcich, je o to zložitejšie nájsť veľkostne vyhovujúce okuliare. Ďalším problémom bolo to, že sme ich celý čas skúšali na reálnej tvári Petra Brajerčíka, ale tvár s maskou je zase niečo iné, takže musíme myslieť aj na to, aby boli okuliare dosť pružné i na masku, ktorá je rozmerovo väčšia a širšia než Peťova hlava.“

