Buďte štýlová: TOTO vám nesmie v lete chýbať na hlave!

Pokrývka hlavy vytvorená zo skrúteného pruhu látky sa ako každodenná súčasť odevu nosí najmä v Ázii a Afrike. Väčšinou ju nosia muži a niekde je nosenie turbanu dokonca súčasťou náboženskej tradície. No turbany si už pred sto rokmi našli cestu do šatníka štýlových žien, ktoré ich povýšili na módny doplnok.

Orient v Paríži

Cestu do Európy im vydláždil začiatkom minulého storočia návrhár Paul Poiret. V Paríži usporiadal nezabudnuteľný večierok Tisíc a dve noci v štýle Orientu, čím do módy vniesol tuniky, háremové nohavice a práve turbany. Originálne pokrývky hlavy zaradili do svojich outfitov hviezdy strieborného plátna Elizabeth Taylorová, Grace Kellyová či Sophia Lorenová.

Udávajú trendy

Dnes sú opäť in. Turban sa vrátil na filmové plátno prostredníctvom Sarah Jessicy Parkerovej v druhej časti filmu Sex v meste. Vídať v ňom aj Jennifer Lopezovú, Salmu Hayekovú, Tyru Banksovú, Beyoncé i Rihannu. A keď módny návrhár a fotograf Lukáš Kimlička chystal editoriál s modelkou Romanou Škamlovou, pri fotení takisto siahol po turbane. „Šatka je skvelý módny doplnok hlavne v lete, keď sa treba chrániť pred slnkom. Je to aj štýlová pokrývka hlavy. Vyzerá super k plavkám, ale aj k letným šatám. Na hlave sa dá ozdobiť brošňami,“ odporúča Lukáš.

Slovenky s turbanom

Turbanom sa ozdobila moderátorka Saša Orviská a na nedávnej dovolenke v Mexiku siahla po ňom modelka a moderátorka Soňa Skoncová. „Po turbane som poškuľovala už dávnejšie. Považujem ho za zaujímavý doplnok, navyše, v lete chráni vlasy pred slnkom. Perfektné!“ odkázala nám Soňa z Los Angeles, kam sa z Mexika presunula. Bývalá vicemiss a modelka Simona Brnová, ktorá sa považuje za jednu z najlepšie obliekajúcich sa Sloveniek, začala tento módny doplnok propagovať na svojom konte, cez ktoré ponúka služby personal shoppera. Čo viac dodať? Už len nájsť si ten vhodný farbou, vzorom a zladiť ho s možnosťami svojej peňaženky. Turbany totiž nájdete aj v kolekciách najzvučnejších značiek ako Chanel, Dior, Valentino, Gucci, Missoni či Prada. Neuspokojte sa však s fádnym čiernym, v lete hrajú prím farby. Ak nenájdete turban podľa svojich predstáv, môžete ho, ako radí Lukáš Kimlička, dotvoriť brošňami, sponami, kamienkami a získať tak originálny kus.