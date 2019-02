Celebritné faux pas: Ako by ich jedna mať mala...

Má telo bohyne, neskutočnú energiu, chuť do života a len málokto by jej hádal vek šesťdesiatničky. Rebecca Justh je skrátka prírodný úkaz, ktorý sa nepohybuje len v móde, ale občas zabŕdne aj do písania. Svetlo sveta uzrela jej ďalšia kniha Mám 62 rokov, no a?, ktorú jej odtlačkom prstov prišli pokrstiť viaceré známe tváre. Medzi nimi bol aj jej blízky kamarát Peter Justin Topoľský (58), Fedor Flašík (61) či speváčka Marcella Molnárová (53), ktorá takisto popiera zákony starnutia.

Stále iná

Hostiteľka večera sa prezliekla dokopy štyrikrát! „Krst pozostával z viacerých častí a na každú etudu sa hodil iný outfit. Preto ich bolo dokopy toľko. Keďže išlo o súkromnú akciu, knihu som si písala sama, financovala som si ju sama, a takisto bol aj tento raut, mohla som si robiť, čo som chcela,“ povedala nám s humorom jej vlastným.

Nesmrteľná látka

Všetky štyri modely, ktoré Rebecca vystriedala, boli z jej vlastnej dielne. Šaty, ktoré mala oblečené počas krstu knihy a na krájanie torty, boli z rovnakej látky, ktorá očarila aj iných návrhárov. „Kupovala som ju v Bratislave a viem, že zaujala aj Borisa Hanečku, ktorý ušil z nej model pre Luciu Hablovičovú. Vedel o tom, že som ju kúpila ešte pred ním, lebo sa na to pýtal predavačiek a tie ma ,nabonzovali‘,“ prezradila nám. Okrem Rebeccy a Borisa populárna látka zlákala aj Idu Sándor, ktorá na Ples v opere obliekla bankárku Elenu Kohútikovú.