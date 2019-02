Céline Dion akoby vstala z mŕtvych. A skutočne tak aj vyzerá. Hrôza...

Život speváčky je ako vystrihnutý z knihy alebo filmu. Céline (50) to vo svojom živote nemala vôbec ľahké a osud ju skúšal prakticky od malička. Ako jedno zo štrnástich detí dobre vedela, čo znamená chudoba a uskromňovanie sa. O to viac si vážila, keď sa dostala na popredné priečky všetkých hitparád a vyhrávala jednu cenu za druhou. Jej kultovou pesničkou je ústredná pieseň k filmu Titanic- My Heart Will Go On, vďaka ktorej si vyslúžila celosvetovú popularitu.

Prišla o dvoch mužov

Dion taktiež preslávilo manželstvo s o 26 rokov starším producentom Renéem Angélilom, s ktorým ich spájali traja synovia. Hoci ich vzťahu málokto veril, Céline mu bola oddaná až do jeho smrti. Tá prišla v roku 2016, kedy Renéeho položila rakovina. Osud speváčku skúšal ďalej a len dva dni po smrti manžela jej na tú istú „pliagu“ umrel 59-ročný brat Daniel. Zdá sa, že stresy sa podpísali aj pod jej zovňajšok, keďže Célinina postava doslova hrkoce. Speváčka je kosť a koža a svojimi trčiacimi kosťami a prepadnutým hrudníkom doslova naháňa strach. Hoci aj v minulosti patrila ku štíhlym ženám, toto je už extrém.

Mladé mäsko

Po jej boku sa aktuálne objavuje mladý tanečník Pepe Munoz (34), ktorý vedľa speváčky vyzerá skôr ako jej syn. Predsa len úbytok na váhe jej pridal zbytočne vek navyše a ak by nejaké to kilo nabrala späť, určite by to nebolo na škodu veci...