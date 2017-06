Čerstvá deväťdesiatnička Mária Kráľovičová sľubuje: Odídem, keď všetko splním

Skromnej dievčine z dediny Čáry na Záhorí učarovalo herectvo natoľko, že počas sedemdesiatdvaročnej hereckej kariéry ani raz nezapochybovala o svojom povolaní.

Diana Mórová má recept, ako sa zbaviť depky

Utekala za obedom

Za svojím úspechom vidí celoživotnú pokoru, ale hlavne to, ako ju rodičia vychovali. „Základ mi dali doma. Naučili ma žiť podľa Desatora Božích prikázaní, a dodnes si vravím, že nič lepšie asi nejestvuje,“ konštatuje herečka, ktorá pred pár dňami oslávila deväťdesiatku. Aj keď na detstvo spomína s láskou, netají, že to u nich doma vôbec nebolo ľahké. Mala štyri sestry, brata a vraj veľakrát museli spolu s rodičmi spávať všetci pokope v jednej izbe.

S úsmevom dodáva, že aj možno vďaka tomu sa naučila mať rezký krok, ktorým kráča dodnes. „Ja som utekala vždy. Bežala som do školy a zo školy, aby mi súrodenci nezjedli obed,“ spomína s nostalgiou.

Vždy pripravená

Keď sa rozhodla byť herečkou, rodičia jej v tom bránili. Pracovala ako holička a neskôr ako predavačka odevov. „Od pätnástich rokov som pracovala. Veď doma už ako dieťa som mala svoje úlohy a starala sa o kozy či o kurence. Práce som sa nikdy nebála,“ hovorí. Aj vďaka svojej poctivosti a tvrdohlavosti dosiahla to, po čom túžila. Ako osemnásťročná uspela na konkurze a začala hrať v komornom divadle v Martine.

To bol jej veľký štart. Nasledovalo prestížne ocenenie na Divadelnej žatve v Prahe, kde sa stala talentom roka za postavu Aničky v Tajovského Ženskom zákone. V roku 1947 nastúpila na štátne konzervatórium v Bratislave a už prvého januára 1948 sa stala členkou Slovenského národného divadla, ktorou je dodnes.

Všetci jej kolegovia zdôrazňujú, že pre jej chorobu či pre iné problémy sa nikdy nezrušilo ani jedno predstavenie. Marína, ako ju kolegovia volajú, hrala vyše štyristo divadelných, filmových a televíznych postáv. Nehovoriac o tom, že v rozhlase ich nahovorila dvakrát toľko.

Zaľúbená

Dlhovekosť a kondíciu má herečka v génoch a dodnes podáva skvelé výkony na divadelných doskách. „Chvalabohu, že robím a že potrebujú aj také staré baby,“ žartuje na svoj účet. Dodáva, že práve toto ju napĺňa a dodáva jej chuť žiť. „Dúfam, že sa mi podarí ešte vydržať na javisku. Som zaľúbená do svojich rolí, do života, do svojich partnerov a milencov. Som očarená. Ak by som v jeden deň pocítila, že zaľúbenosť zmizla, vtedy si poviem, už som stará,“ opisuje herecká diva.

Stojí si za tým, že práca ju udržiava nielen v psychickej, ale aj fyzickej kondícii. Čo do brucha, to aj na tvár Roky si však dáva pozor aj na stravu a v jedálnom lístku kladie dôraz najmä na raňajky. Pred nimi užíva špeciálne vitamíny na imunitný systém, ktorý vyživuje kĺby a svaly. Ide o druh orientálnej živice. Nasleduje jogurt, cereálie, ale neskôr si dopraje aj krajec chleba s medom, rybami či s oškvarkami. Roky sa drží hesla, čo je dobré do brucha, to je dobré i pre pleť. Často si pripravuje prírodné masky z banánu, medu či z jogurtu.

Kupoval jej podprsenky

Napriek tomu, že herečka už oslávila deväťdesiate narodeniny, chce toho ešte veľa zažiť: „Ja som nikdy nič neplánovala, ale mám pocit, že sa mi ešte stále otvárajú trináste komnaty.“ Pri otázke, čo by si v živote ešte priala, s odpoveďou ani chvíľu neváhala: „Nechýba mi nič. Vždy som snívala, že budem mať muža a milenca, ktorý ma bude zbožňovať až do smrti. Stalo sa to! Mojím snom boli aj deti. Aj to sa podarilo.“

S manželom prežila vyše päťdesiat rokov. Jej vyvoleným bol novinár Miroslav Procházka (†86). Mária sa s ním zoznámila na svojom prvom plese, kde prišla v kostýme Sládkovičovej Maríny. Bol síce ženatý, ale jeho očarenie „Marínou“ bolo silné... Neprijala pozvanie na prvé rande. Láska však bola silnejšia. Ako hovorí, milovala ho z celého srdca a on ju „nosil na rukách“. Obdivoval ju, zakazoval jej upratovať, nosil jej šaty a dokonca aj podprsenky zo svojich celosvetových pracovných ciest. Keď pred dvanástimi rokmi podľahol rakovine, jeho smrť ju veľmi ranila. Teší sa však z ich spoločných detí Miroslava a Jany.

