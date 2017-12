Cez Facebook nakladajú svojim bývalým partnerom. Ktoré celebrity sa nechali uniesť?

Známe osobnosti sa veru nehanbia, a hoci takmer všetky vyhlasujú, že súkromie si prísne strážia, realita vyzerá niekedy inak. Nedávno si moderátorka Martina Mečiarová prostredníctvom Facebooku pýtala od priateľov radu, ako má svojmu exmanželovi Milanovi (45) vysvetliť niektoré základné fakty vo výchove. Problém sa týkal Facebooku a mobilného telefónu pre ich syna. Takto si na sociálnej sieti vyliala srdce: „PROSÍM VÁS! Ako mám vysvetliť 45-ročnému otcovi 7-ročného chlapčeka, ktorému len teraz vypadávajú zúbky, že je príliš skoro, aby mal vlastný telefón, visel na internete a MAL VLASTNÝ FACEBOOKOVÝ PROFIL??? Prečo už takým malým deťom berieme detstvo?“ zakončila otázkou svoju ponosu na bývalého partnera. Zhodnúť sa na výchove po rozvode nie je problém iba u Martiny Mečiarovej, rieši ho mnoho rozídených párov. Psychologička však tvrdí, že používať na to sociálnu sieť vôbec nie je v poriadku.

Unavení z konfliktov

„Dospelý človek by mal mať nejaké limity a spôsob sebaovládania. A riešiť svoju intimitu, niečo osobné, v takej verejnej a virtuálnej sfére, akou je Facebook... Už tento fakt je chorý. Aj keby tam napísali, koho budú voliť... Na to netreba univerzitu, aby bolo jasné, že to nie je úplne v poriadku,“ myslí si psychologička Katarína Hatráková. Zároveň však priznáva, že zhodnúť sa na výchove nevie veľmi veľa bývalých partnerov.

„Na to totiž neexistuje patent. Aspoň ja som ho ešte neobjavila,“ priznáva psychologička s úsmevom, ale nejaké riešenia, našťastie, existujú. Všetko záleží na rodičoch, či chcú opäť nájsť spoločnú reč. Katarína Hatráková tvrdí, že problém je aj v tom, že rozvádzajúcich manželov nikto nepripraví na tých milión vecí, ktoré najmä v rámci výchovy po rozvode nastanú. „Nie sú na to pripravení a potom nastáva veľmi veľa konfliktov, z ktorých sú bývalí partneri unavení. Všetci totiž čakajú, že rozvodom sa všetko vyrieši, ale zistia, že si iba vyrobili ďalšie problémy. Takže asi takto vyzerá náš typický klient,“ hovorí.

Chce to základný rešpekt

Na otázku, či existuje na riešenie týchto konfliktov nejaká mustra, reaguje: „Riešim to tak, že si dám s klientmi individuálne aj párové stretnutia. Na nich si možno, paradoxne, budujú už mŕtvy alebo pokazený partnerský vzťah, ktorý je založený aspoň na základnom rešpekte a dôvere. Potom si budujú rodičovský vzťah. Bez toho to jednoducho nejde,“ vysvetľuje. Tento proces je v niektorých prípadoch veľmi náročný a Katarína Hatráková veľmi otvorene opisuje prečo. „Keď si o niekom myslím, že je hlupák, bavím sa s ním úplne inak ako s niekým, o kom si to nemyslím. Preto je veľmi dôležité, aby si ľudia vyriešili spory medzi sebou. Potom sa vedia zhodnúť aspoň na nejakých hodnotách a sú schopní baviť sa o tom, či dieťa v siedmich rokoch má byť na Facebooku alebo nie,“ konštatuje na záver.

Dohodli sa

Zdá sa, že Martina Mečiarová so svojím bývalým manželom Milanom Mečiarom nakoniec našla spoločnú reč. Tak ako prostredníctvom sociálnej siete rozvírila hladinu, pár hodín potom ju aj upokojila statusom: „Ďakujem vám všetkým za podporu! Musela som zvoliť túto formu, lebo vtedy ma (a moje argumenty) nebrali vážne. Tak sme sa predsa len dohodli. Malý so sklonenou hlavou uznal, že podvádzanie nepatrí medzi športové správanie a on je predsa športovec (mám na mysli napríklad vek na Facebooku), a tato uznal, že to fakt asi nebol najlepší nápad. Takže zostávame pri škole, športoch a hračkách. Šimi ďakuje všetkým, ktorí mu potvrdili priateľstvo. Možno o pár rokov opäť,“ uviedla veci na pravú mieru a opäť verejne.

Konflikt pre včely

Svoje problémy s bývalým partnerom a otcom syna verejne, prostredníctvom Facebooku, riešila aj Martina Briatková. Syna Martinka má s moderátorom Martinom Nikodýmom. Nepáčilo sa jej, že Martin zobral malého k včelám. „Môže niekto normálny vziať svoje dieťa, ktoré má zápal bedrového kĺbu, berie lieky proti infekcii horných dýchacích ciest, na rozoberanie úľa bez ochranných pomôcok?“ posťažovala sa na sociálnej sieti. Potom si ešte trošku ponadávala na moderátora s priateľmi v rámci komentárov pod príspevkom. Nikodým však nijako výrazne tento jej počin nekomentoval, no priznal, že je sklamaný.