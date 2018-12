Chcete ju? Paris Hilton je opäť voľná! Vyzerá to tak, že známa dedička zostane na ocot

Už to vyzeralo na svadbu. Zásnuby v lyžiarskych overaloch, drahý prsteň na ruke, prípravy hostiny a... napokon z toho nič nie je. Dôvodom rozchodu Paris s Chrisom Zylkom (31) má byť fakt, že si skrátka prestali rozumieť. K slovu sa opäť dostáva obľúbený alibistický výrok – neprekonateľné rozdiely.

Stratený prsteň

Už rozhodnutie niekoľkokrát posunúť termín svadby predznamenalo, že dvojica speje k rozchodu. Pritom ešte pred pár mesiacmi to vyzeralo nádejne. Paris tvrdila, že herec, ktorý sa mihol aj vo filme Amazing Spider-Man, je láskou jej života, najlepším priateľom a zároveň najväčším šťastím. To sa zhmotnilo až do podoby zásnubného prsteňa za dva milióny dolárov, ktorý dedička impéria všade okázalo vystavovala. Ten mimochodom stihla počas krátkych týždňov od nastoknutia na prst aj stratiť. Vybrala sa totiž žúrovať do klubu v Miami, a keď zistila, že jej na prste chýba, tak sa všetci ochrankári pustili do hľadania. Veľké pátranie viedol práve snúbenec, ktorý napokon prsteň našiel v nádobe na ľad na stole vo VIP zóne.

Urazený snúbenec

Mnohí už vtedy tvrdili, že strata zásnubného prsteňa je znamenie, no dvojica sa ešte pár mesiacov vodila po L. A. za ručičky. Chodili von so psíkmi a na verejnosti si vymieňali bozky a zaľúbené pohľady. A teraz – bum. Koniec! A to nie je všetko. Zatiaľ čo Paris tvrdí, že by bolo fajn, keby s Chrisom zostali aspoň priateľmi, Zylka pripomína, že podľa kalifornských zákonov by mu mala prsteň za dva milióny vrátiť. Rozchod vraj iniciovala Hilton, a teda sa musí vzdať nároku na niečo, čo prestalo byť predmetom spájania dvojice a je už len Chrisovým majetkom...

Charitou proti smútku

Paris si išla zlomené srdce liečiť do Mexika, kde rozdávala parfumy, vankúše so svojím logom a ďalšie darčeky rodinám s malými deťmi, ktoré prišli o strechu nad hlavou a niektorí aj o členov rodiny. Krajina má totiž za sebou najsilnejšie zemetrasenie v histórii, pri ktorom sa zranilo sedemtisíc ľudí a niekoľko stoviek zomrelo. Hiltonová sa tam vybrala a navštívila rodiny, ktoré aj po vyše roku od tejto katastrofy bývajú v dočasných domoch. Nezabudla si síce so sebou priniesť aj fotografa, ale priniesla aj spomínané veci a na prestavbu postihnutých oblastí darovala takmer pol milióna dolárov! Okrem toho bozkávala bruchá tehotným ženám a snažila sa na sociálnych sieťach upozorniť na tragédiu, ktorej dozvuky Mexičania cítia dodnes.

Dlhý zoznam exmilencov

Novinári sa vrhli na Parisinu sestru Nicky, ktorá je pod čepcom už tri roky a má muža z prominentnej rodiny, finančníka Jamesa Rotchilda. Nicky sa však k vzťahu svojej sestry vyjadrovať nechce. Veď to nerobila ani v predchádzajúcich prípadoch a že tých chlapov bolo až-až... Tak sa pozrime na zoznam bývalých Parisiných milencov. Venujme sa tým známejším – herec Leonardo DiCaprio, člen chlapčenskej kapely Backstreet Boys Nick Carter, ďalej sa v jej posteli striedali tenisti Mark Philippoussis aj Andy Roddick, keď ju prestali baviť, chňapla znova po hercoch. Najprv bol jej milencom Colin Farrell, ktorého vystriedala za staršieho Vala Kilmera a prišli znova muzikanti – Kid Rock, či Jared Leto. Kapitálnym, aj keď len chvíľkovým úlovkom, bol futbalový kráľ Cristiano Ronaldo, no a potom desiatky menej známych tvárí, ktoré sú však, podobne ako Zylka, už len minulosťou. Tak sme sami zvedaví, kto ďalší sa objaví v tomto bohatom zozname.