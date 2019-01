Chomisteková v šatách Marešovej ženy a pozrite, ako tesne pred plesom vyzerala Evelyn s Nývltovou!

Plesovú sezónu milujú hlavne ženy, pretože sa z nich na jeden večer stanú krásne Popolušky v nádherných nablýskaných róbach. Svoje by o tom určite vedela povedať aj moderátorka Eva Evelyn Kramerová, ktorá na 19.ročníku Plesu v opere zahviezdila po prvýkrát. V nápadných ružových šatách vyzerala ako cukrík, no svojim fanúšikom sa ukázala aj predtým, ako sa zmenila na krásku z červeného koberca. Tento krok bol určite sympatický nejednej žene, pretože ukázať sa verejne bez líčidiel, chce rozhodne istú dávku odvahy.

Odkopírovala ju?

Rovnaké šľapaje, ako Evelyn, zvolila aj modelka Linda Nývltová, ktorá zahviezdila v antickej róbe od Michaela Kováčika. No a keď je už reč o šatách, riaditeľka súťaže krásy a modelka Karolína Chomisteková až taká nápaditá nebola. Síce jej ružové šaty boli krásne a výrazné, no tento kúsok od Valentina na sebe už jedna kráska mala pred ňou. Konkrétne v ňom počas leta zaujala manželka českého moderátora Leoša Mareša Monika. Kúsok za viac ako päťtisíc eur je teda medzi celebritami známy a Karolína sa ňou zrejme nechala inšpirovať. Ktorej kráske to podľa vás v šatách viac pristalo? Karolíne či Monike?