Cigánska diablica Silvia Šarköziová miluje plesy, ale na jeden už nepôjde. Na urážku nezabudla

V roku 2016 Cigánski diabli za sebou definitívne zavreli dvere prestížneho Plesu v opere. Rešpektovaní umelci, ktorí často bavili hostí aj nad rámec dohody, neboli spokojní s tým, ako sa tam k nim, ako k účinkujúcim, správali. Nepáčilo sa im, ako sa k nim pristupoval personál, vydeľovali im priestor, kde sa môžu pohybovať, a keď si chcel ísť Ernest Šarközi zobrať vodu, mladé dievča ho otočilo a poslalo naspäť do šatne. Tam potom diabli čakali šesť hodín, kým začalo ich vystúpenie. Vraj kapela mala k dispozícii iba dve fľaše minerálky a sedem bagiet s oblohou. „Niekoľkokrát nás urazili,“ povedala vtedy violončelistka pre PLUS 7 DNÍ. Cigánski diabli sa neobjavili ani na poslednom 19. ročníku, je jasné, že to myslia naozaj vážne.

Silvia Šarköziová nám potvrdila, že na ich rozhodnutí sa nič nezmenilo. Neobmäkčil by ich ani fakt, že Ples v opere má charitatívny charakter? „Ak chce človek pomáhať, je milión iných spôsobov, ako to urobiť. Pravidelne niekoľkokrát do roka odohráme rôzne charitatívne akcie, čo znamená, že pracujeme bez nároku na honorár. Aj na plese, ktorý organizuje náš primáš z kapely, vždy urobíme finančnú zbierku, väčšinou pre choré deti,“ vysvetľuje Silvia.

Plesy miluje

Speváčka v sebe nezaprie horúcu krv a temperament. Celú plesovú sezónu si Silvia užíva, pretože Cigánski diabli sa počas nej pracovne nezastavia. Šarköziovci však chodia plesať aj súkromne. „Mne je vlastne jedno, na akom plese hráme. Ja si to užívam. Aj počas vystúpenia komunikujeme s ľuďmi, ktorí sa zabávajú, takže v podstate sa zabávam s nimi, aj keď som na pódiu. A keď idem na ples súkromne, rozdiel je v príprave. Viem, že ma nečaká žiadna zvuková skúška, takže prídem až večer a celý deň sa môžem pripravovať. To je pre mňa najdôležitejšie,“ smeje sa Silvia.

Čas pre seba si naozaj vychutnáva a plesy považuje za špeciálne príležitosti. „Sú tam nádherne oblečené dámy, móda ma veľmi zaujíma a aj preto sa tam vždy veľmi teším,“ vysvetľuje jeden z typicky ženských dôvodov.

Šaty využije

Silvia si nemyslí, že spoločenské šaty si môže žena obliecť iba na jednu akciu. „Ak je to aj v nepísaných pravidlách, tak ja ich nedodržiavam. Šaty si dávam šiť a stoja nemalú sumu. Tým, že veľa vystupujem, si ich oblečiem určite viackrát,“ priznáva. „Keď idem na ples súkromne, nikdy nepoužijem šaty, ktoré som mala oblečené na koncerte. Vždy sa zariadim tak, aby som mala nové, pretože ples je pre mňa výnimočná chvíľa. Šaty z plesu však potom využijem na koncertoch,“ hovorí.

Všetko sama

„Pre mňa chystanie sa na ples začína už len tým, že sa od rána teším na večer. Prípravu si rozložím na celý deň, aby som si stále navodzovala atmosféru. Takže vyberám si šminky a začínam si robiť účes. Väčšinou si robím vlasy sama, pretože keď si idem dať urobiť vlasy ku kaderníčke, málokedy som spokojná. Veľakrát to dopadlo tak, že som prišla domov, umyla si vlasy a urobila som si účes po svojom. Moje vlasy sú veľmi zvláštne a poslúchajú iba mňa, takže v tomto prípade je veľmi ťažké, aby som bola spokojná a niekomu dôverovala. Skôr využijem šikovné ruky vizážistky, ale viem sa bez problémov nalíčiť aj sama,“ opisuje s radosťou. Samozrejme, nad tým, čo bude mať oblečené, aký zvolí účes a líčenie, má speváčka premyslené už dávno.

Bez motýlika

Na ples sa však celkom zodpovedne pripravuje aj Silviin manžel Ernest. No nepotrpia si, aby boli dokonale zladení. „Väčšinou chodíme na tie naše, cigánske plesy, kde nie sú až také prísne pravidlá. Samozrejme, dáma by mala mať oblečenú róbu. Napríklad Ernest nechce veľmi nosiť motýlika, takže nosieva šatky a vždy vymýšľa niečo zaujímavé, nové. Niečo si dá ušiť a tak… Takže naši chlapci z kapely špekulujú a vymýšľajú, s čím novým by na ples prišli,“ konštatuje.

A všetkým ostatným, najmä dámam, radí, aby nemali z plesu zbytočný stres. „Sú dané isté pravidlá, ktorých by sa človek mal držať, ale podľa mňa najdôležitejšie je, aby sa tam každý cítil dobre. Každý tam ide sám za seba, zabaviť sa a preto je to dôležité. Takže úplne sa podriaďovať módnym trendom asi nie je veľmi dobré. Skôr počúvať samého seba,“ dodáva na záver.