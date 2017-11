Čo medzi nimi naozaj bolo? Postoj Deákovej manželky k sexi tanečnici vás prekvapí!

Nedeľný večer patril na Markíze finále šou Let's Dance. O titul kráľa a kráľovnej tanečného parketu súťažili tri páry, celebritným víťazom sa mohol stať niekto z trojice Vladimír Kobielsky, Braňo Deák a Silvia Lakatošová.

Šou krátko pre polnocou spoznala víťaza a stal sa ním Vlado s tanečnicou Dominikou Chrapekovou. Počas celého večera si opäť veľkú pozornosť vyslúžil aj Braňo so svojou tanečnicou Dominikou Roškovou. Už od začiatku šou sa totiž hovorí o veľkých iskrách medzi nimi a preto si ich vzájomné správanie a gestá viacerí detailne všímali.

Dominika nám prezradila, či sa po skončení šou skončia všetky vzťahy a aj to, ako to medzi ňou a hercom vlastne je.

Budú sa stretávať? „Ako tanečnice áno. My profi tanečníci sme sa s celebritami nevideli naposledy, pretože sme si dosť sadli. Už teraz mame naplánované nejaké akcie, kde budeme vystupovať. A či s Braňom budeme chodiť na kávičky a tak? To uvidíme. (Smiech.) Určite sme sa skamarátili, ale aj s jeho manželkou. Aj sme si potykali. Moji kamaráti a moja rodina, jednoducho všetci sme sa navzájom dosť spriatelili, takže uvidíme, čo život prinesie. Teraz je dôležité, že sa všetci vrátime do reálneho života," povedala Dominika.

Zákulisné informácie o ich vzťahu a spontánnu reakciu Dominiky si prečítate v najnovšom Šarme.

