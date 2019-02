Čo sa medzi nimi naozaj stalo? Pravda o rozvode sexice Silvie Kucherenko

V poslednom čase sa veľmi obľúbenými na Instagrame stali story či príbehy, v ktorých ľudia svojich sledovateľov vyzývajú, aby im kládli otázky a potom na ne odpovedajú. Tejto forme komunikácie prišla na chuť aj niekdajšia modelka Silvia Kucherenko.

Aktuálny či ex?

Silvia už vyše tri roky žije so synom Alexandrom sama bez manžela Sergeja. V decembri 2015 ho zatkli v Rakúsku a teraz si odpykáva jedenásťročný trest. Zvedavé otázky Silviiných sledovateľov sa teda týkajú aj jej muža. Obzvlášť po tom, ako koncom roka prenikla na verejnosť správa o ich rozvode. Jedna z otázok znela: „Si v kontakte s ex?“ Silvia odpovedala: „Tak takto… Ja keď sa s niekým rozídem, nevidím dôvod ostávať v akomkoľvek kontakte. Ale Sergej, to je iné… Je to človek, ktorého si vážim. Jasné, sme v kontakte, aj budeme.“

Aj ďalšia otázka, respektíve odpoveď brunetky naznačila, že už môže byť reálne rozvedená. „Čo máte spoločné s Ruskom? Máte ruský pôvod?“ znela otázka followera, na ktorú Silvia poskytla túto odpoveď: „Deväťdesiat percent ľudí, ktorí ma nepoznajú, si myslia, že som Ruska (v zahraničí), ale nemám ruský pôvod… Ale desať rokov som bola manželka na pol Rusa a na pol Ukrajinca… Takže asi tak… ale Rusko sa mi veľmi páči… Moskva je top.“

Stále čaká

Tým, že Silvia odpovedala v minulom čase, teda že bola vydatá a na otázku, či je v kontakte s ex, followera neopravila, dala v podstate jasnú odpoveď na svoj rodinný status. Keď sme ju však kontaktovali, rozvod poprela. „Ešte nie som rozvedená, ale je to v procese. Viac o tom nechcem hovoriť, lebo detaily sama neviem,“ vysvetlila nám.

Zrejme teda ešte nejaký čas potrvá, kým sa spravia všetky právne úkony a do kolónky o stave si bude môcť písať slovíčko rozvedená. No jej predsavzatie vychádzať s manželom aj po rozvode priateľsky je nemenné. „K rozvodu dospeli prirodzene. Tým, že tak dlho nie sú spolu, postupne sa ako partneri odcudzili, ale Silvia si Sergeja stále váži a ako otec jej syna bude pre ňu vždy dôležitý,“ okomentoval nám zdroj zo Silviinej blízkosti jej postoj k ešte stále manželovi.

