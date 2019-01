Ďalší celebritný ROZCHOD: Ani týmto hercom to v láske nevyšlo...

V priebehu roka sa stali z kolegov Martina Šalachu (34) a Mateja Marušina otcovia a hoci to vyzeralo, že ich čaká šťastný rodinný život, osud to zariadil inak...

Deti a potom koniec

O vzťahu herca Martina Šalachu s krasokorčuliarkou Oľgou Beständigovou (39) vedel len málokto a keď na povrch vyplávalo, že pred rokom priviedla na svet ich spoločného syna Liama, mnohí zostali šokovaní. Hoci to vyzeralo, že mladú rodinku spolu čakajú krásne chvíle, prišiel šok. Oľga dala mladšiemu partnerovi zbohom a nezastavil ju ani fakt, že spolu majú syna.

„Je pravda, že už netvoríme pár, no nechcem o tom hovoriť. Je to súkromná vec a je to o to zložitejšie, že je v tom už aj náš syn,“ povedal nám smutne Martin, ktorý nemá dodnes zodpovedané otázky okolo ich vzťahu a hlavne nečakaného rozchodu. Či sa to niekedy vyjasní a ich vzťahy sa vyčistia, ukáže až čas.

Sama na dcéru

Rovnako je na tom aj jeho herecký kolega Matej Marušin. Dlhovlasý mladík dal zase zbohom svojej kolegyni Monike Horváthovej (26), ktorú môžeme poznať aj z jojkárskeho seriálu Pravá tvár. Hereckej dvojici sa spoločne v lete narodila dcérka Melánia, no Monika ju vychováva sama. Každopádne mladá kráska nestráca nádej na lásku a ako sa hovorí, čo ťa nezabije, to ťa posilní...