Ďalší rozruch okolo Meghan. Za pár hodín môže vytĺcť milióny. Stačí, ak sa postaví...

Meghan Markle urobila svoj životný krok, keď sa jej podarilo vydať za princa Harryho. Bolo jej však jasné, že za vstup do najlepšej britskej rodiny sa platí. Okrem iného musela nechať svoju prácu ležať ľadom. Vojvodkyňa zo Sussexu predsa nemôže hrať v televíznych seriáloch! Meghan sa však už úspešne podarilo narušiť párkrát protokol a po krátkom čase bolo jasné, že nie je absolútne poddajnou osobnosťou. Ide si za svojím. Najnovšie vraj napríklad vyhlásila, že bude rodiť v inej nemocnici ako jej švagriná Kate a princezná Diana. A už si aj vybrala kde.

Tomu sa povie honorár

Prirodzené rebelstvo Meghan chcú využiť tvorcovia úspešného seriálu Kravaťáci, kde účinkovala od roku 2010. Podľa britskej bulvárnej tlače dostali nápad. Spoločnosť NBC Universal by rada obsadila vojvodkyňu do jedného z plánovaných dielov. Je vraj ochotná ponúknuť závratný, niekoľkomiliónový honorár, ktorý by mohol poputovať následne na charitu. Hovorí sa o sume až 6 miliónov. Počíta sa s niekoľkominútovou scénkou, ktorej natočenie by nezabralo viac ako pár hodín. Či vôbec k niečomu takému dôjde, ukáže čas.

Meghan s kolegami zo seriálu neprerušila styky - boli aj na jej svadbe s princom Harrym v máji vo Windsore. Posledná epizóda Kravaťákov s budúcou vojvodkyňou sa vysielala mesiac pred sobášom.