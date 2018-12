Ďalšia pohroma v paláci. Od Meghan odchádza už druhá dôležitá osoba

Vojvodkyňa Meghan nie je zjavne jednoduchá povaha. Milá tvárička síce očarila všetkých fanúšikov sympatického princa Harryho, ale pár mesiacov po sobáši začali prenikať z paláca reči o jej miestami panovačnom správaní.

Iba pol roka po májovom sobáši Meghan a Harryho sa rozhodla jej osobná asistentka Melissa Touabti, že ani prestížne miesto, o ktorom sníva mnoho žien jej za to nestojí. Dala výpoveď. Všetci ostali v šoku, pretože to bola spoľahlivá zamestnankyňa, na ktorej stálo množstvo dôležitých úloh. Napríklad aj samotná svadba, ktorá bola dotiahnutá do najmenších detailov, vrátane vyriešenia problému s neprítomnosťou nevestinho otca Thomasa Markleho. K oltáru ju priviedol teda princ Charles.

Melissa je pritom zvyknutá na všeličo - pracovala totiž aj pre speváka Robbieho Williamsa a jeho manželku.



Ani Samantha to už nechce robiť

Pre kráľovskú rodinu už nebude pracovať ani Samantha Cohenová (50), ktorá jej verne slúžila 17 rokov. Pôvodom Austrálčanka s prezývkou Panter, trojnásobná matka, ktorá bola jednou z kráľovniných sektretárok a dostala za úlohu začleniť Meghan do kráľovskej rodiny, je pripravená na odchod. Počká ešte, kým sa na jar narodí nový kráľovský potomok a potom za sebou definitívne zavrie dvere.

Podľa portálu dailymail síce prejavili Meghan a Harry záujem o to, aby zostala pracovať pre nich nastálo, ale rozhodla sa nepokračovať v práci. Je to škoda, pretože Cohenová je naozaj schopná a oddaná. Aj vďaka jej vedeniu sa Meghan zhostila po sobáši prvého verejného vystúpenia ale aj ďalších, dokonale.

Mlčala dlhých 15 rokov! Matka Kate Middletonovej teraz prehovorila aj o strachu

Samantha Cohenová sa do paláca dostala na inzerát, ktorým kráľovský dvor hľadal človeka, ktorý bude pracovať v sekcii pre komunikáciu. Urobila si výlet do Londýna a uspela. Časom postúpila aj do iných funkcií a kráľovná s ňou bola nadmieru spokojná. Uchovala si síce striktnosť a húževnatosť, ale nikdy sa nestala namyslenou alebo povýšeneckou.

Žila v austrálskom Brisbane, pôvodne bola vydatá za zubára, pracovala tiež vo verejnej službe. Jej krédom, ktorého sa vždy držala je: "Všetko ide, ak je vôľa." Ona tú svoju, čo sa týka služby pre palác, zjavne stratila.

Zdroje z paláca hovoria o tom, že tí, čo chcú pracovať pre Meghan sa musia preladiť z konzervatívnych kráľovských tradícií na iné zvyky. Vojvodkyňa vraj napríklad vstáva (či je to aj v tehotenstve, nie je isté), o pol piatej ráno, aby cvičila jogu. Vraj jej lieči nielen telo ale aj myseľ.