Ďalšia vojna v slovenskom šoubiznise: Tieto silikónové a napichané krásky si SKOČILI do vlasov!

Nie je nič netradičné, že si naše celebrity dávajú odkazy cez sociálne siete a chŕlia na seba ohne. Azda najväčšou priekopníčkou na podobné konflikty je kontroverzná pseudo celebrita Zuzana Strausz Plačková, ktorá sa neraz obula do svojich „kolegýň“. V minulosti mala vyhrotený konflikt so silikónovou modelkou Michaelou Gašparovičovou, kedy si nadávali do sliepok, prostitútok či iných „titulov“.

Jasmina Alagič to už nevydržala a všetkým to vytmavila. Silné slová o hanbe a ponížení

Slovné prestrelky

Tentokrát Zuzane poriadne leží v žalúdku blonďavá Silvia Kucherenko a svoj konflikt, ako inak, riešia verejne. Kucherenko poukázala na to, že podľa nej si Zuzana Strausz Plačková kupuje sledovateľov na sociálnej sieti Instagram a všetky fotky si retušuje a cielene sa na nich zoštíhľuje. Reakcia na seba nenechala dlho čakať a tmavovláska natočila zopár videí na Instagrame, kde zosmiešňuje Kucherenko. V nich sa pohoršovala nad tým, že sa čuduje Silvii akú má potrebu sa na každej fotke lacno odhaľovať a že jediné čo dokázala bolo vydať sa za zámožného ruského podnikateľa, ktorý dopadol tak, ako dopadol. Teda, že sa ocitol vo väzení a blondínka sa s ním rozvádza...

A čo na to Kucherenko? „Milujem reči typu ,slušné´ sa takto nefotia... Tak vážení, jedine ,neslušne´, čo podľa niektorých robím je to, že sa sem-tam odfotím v spodnom prádle, čo ma ostať skryté je skryté... Nehovorím, keby mi dobre, podotýkam dobre zaplatili, nafotím aj Playboy. Nepijem, nenadávam ako z tretej cenovej, nechodím po baroch, neholdujem iným veciam... Nemám aféry (to, že sa rozvádzam, no čo už. Človek mieni, pán Boh mení) nič z toho by som nemenila. Nesúď, lebo budeš súdený,“ napísala jasný odkaz na jej uštipačné reči.

Nechajme sa teda prekvapiť, kam tieto dve zájdu a čo všetko ešte na verejnosti preperú...