Danica Jurčová je rarita pre nemeckých turistov. Neuveríte vďaka čomu

Chatu v Liptove v dedine Východná začali stavať herečkini rodičia, keď mala štyri roky. Danica Jurčová tu strávila celé detstvo, teda najmä letné prázdniny, aj so sesternicou. Okrem toho, že si sem chodí oddýchnuť od bratislavského ruchu, chata slúži ako základňa na túry po okolí.

„Chodievame na výlety na Kriváň, do Vysokých i Nízkych Tatier, lyžovať, snoubordovať, všetko je tu blízko, je to výborná lokalita. Na Chopok som chodila od štyroch rokov. Vytiahli ma tam ešte v kočíku, takže som taký polohoral,“ hovorí herečka.

Danica Jurčová predviedla rodinnú chatu Katke Jesenskej v relácii Na chalupe. Okrem iného sa pred kamerami pochválila vecami, ktoré považuje za raritu. Prvá je miniatúrna kuchyňa „Varíme tu našu špecialitu, hubovú praženicu, perkelt a polievku. Všetko z masliakov, dubákov, kuriatok, ktoré nám tu rastú. Sušievame huby nad pieckou na mriežke. Bohužiaľ, v tomto období nerastú. Tak si dáme aspoň zázvorový čaj,“ hovorí spokojne Danica.

Za ďalšiu zaujímavosť považuje najnižšie položenú kosodrevinu, ktorá je podľa Danice centrom pozornosti mnohých turistov. „Toto je kosodrevina, ktorú nasadila moja teta Eva. Krásne nám narástla. Je to naša rarita, ktorú si chodia pozerať a fotiť nemeckí turisti,“ opisuje so smiechom.

Karty musia byť

Aká by to bola chatovica bez čertových obrázkov? „V obývačke sa všetci po výlete, je nás asi desať, vyvalíme, posedíme, hráme karty a na mapách plánujeme a vymýšľame trasy,“ vysvetľuje hostiteľka a dodáva, že v tejto obývačke sa bežne jedáva, ale nespáva sa v nej. Na to majú poschodie, kde sú dve spálne. „Jednu menšiu a jednu väčšiu s letiskom. Spí sa tu fantasticky, je tu tichučko, tma…“ opisuje herečka. Svoju oázu pokoja neplánuje modernizovať. Všetko je podľa nej také, aké má byť a ako jej vyhovuje.