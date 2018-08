Dara Rolins sa prestala ovládať. Slová fanúšičky sa dotkli jej najcitlivejšieho miesta a speváčka nešetrila vulgarizmami 

Dara žije na sociálnych sieťach a fanúšikom denne ponúka svoje štýlové fotografie. Pri športe, z koncertu a veľmi často predvádza aj svoju dokonalú svalnatú postavu. A práve to kole oči mnohým ženám. Niektoré jej vyčítajú, že vzhľadom na vek, by sa už nemusela takto predvádza a pripomínajú jej, že je matka.

Polonahá fotografia sexi speváčky pobúrila nedávno na instagrame ženu, ktorá svoju vlastnú nespokojnosť pretrasformovala do slov, ktorými by ranila každú ženu. Podarilo sa jej to aj v prípade speváčky.

"Ja nemám čo závidieť, ja som schopná svojmu mužovi porodiť deti," napísala k tejto Darinej fotke.

Nechutný komentár Daru pochopiteľne rozzúril a svojej "fanúšičke" venovala ostré slová rovno od srdca.

"Máš nejaký hlbší dôvod urážať ma? Čo sa je*eš do vecí, o ktorým vôbec, ale vôbec nič nevieš? Že sa nehanbíš ty, mama od detí šliapať po tak tentkom ľade, ako je rodenie detí a materstvo," napísala mama desaťročnej Laury. Lenže spomínaná pani nevytočila iba speváčku, ale väčšinu žien, aj tie, ktoré nie sú Darine obdivovateľky. Drzé slová neznámej pani bez pardonu odsúdili.

Dara si za roky na scéne zvykla na kritické názory, ale tentoraz to zašlo ďaleko. V jednom komentári upozornila, že takéto typy mudrlantov zo svojho instagramového účtu vyhodí.