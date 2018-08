Dcéra Anky Šiškovej Tereza Nvotová zabodovala s Mečiarom, zavolá aj Ficovi?

Ešte donedávna bola Tereza Nvotová skôr známa ako dcéra herečky Anky Šiškovej a režiséra Juraja Nvotu. Minulý rok však prišiel v jej režisérskej kariére zvrat a pozná ju polovica Európy. Natočila dva filmy, ktoré sa dotkli kontroverzných tém. Vo filme Špina išlo o znásilnenie študentky učiteľom. Snímka získala niekoľko ocenení a pochodila zahraničné filmové festivaly. Jej druhé úspešné dielo je dokument o jednom z najkontroverznejších politikov, o Vladimírovi Mečiarovi.

Neexistuje na neho kontakt

Kým sa politika na dôchodku odhodlala osloviť, prešiel pomerne dlhý čas. Tereza priznala, že všeobecne má problém telefonovať cudzím ľuďom. „Volať niekomu, koho nepoznám, pre mňa nikdy nie je príjemné. Mečiarovi som ani nevolala priamo, na neho prakticky neexistuje žiadny kontakt. Dostala som sa k nemu cez jednu paniu, ktorá sa objavila aj v našom dokumente. Asi najprekvapivejšie bolo, keď mi jedného dňa zazvonil telefón a Vladimír Mečiar bol na linke,“ hovorí Tereza. „Naozaj som nečakala, že bude volať naspäť a doteraz som rada, že to urobil, aj keď on to možno ľutuje. Dúfam, že nie veľmi. Napriek tomu, že náš film je k nemu kritický, myslím, že v ňom dostal dosť veľký priestor na svoj pohľad,“ dodáva režisérka.

Film ponúka zadarmo

Tereze však nešlo iba o to, aby rozhovormi s Mečiarom v dokumente urobila dieru do sveta. Pre ňu má táto téma celkom iný význam. „Film Mečiar som robila aj preto, aby sme sa zobudili. Mečiara sme si zvolili my v slobodných voľbách a to dokonca trikrát. Ako teraz vidíme, veľmi sme sa z tých čias nepoučili a naďalej tiahneme k populistickým politikom, ktorí svoju moc zneužívajú a našu krajinu drancujú. Prečo? Myslím, že odpoveď leží niekde hlboko v nás. Radi sa dáme strhnúť emóciami a strachom a vypneme pri tom kritické myslenie. O slobodu a demokraciu sa totiž treba starať práve tak, že budeme kultivovať samých seba, učiť sa rozpoznať nástrahy vodcov, ktorí nás vodia za nos,“ myslí si Tereza.

Aj toto je jeden z dôvodov, prečo sa rozhodla svojho Mečiara ponúkať školám: „Spustili sme projekt Mečiar na školách a dali sme tento dokument k dispozícii zadarmo. Robíme aj diskusie, pretože novodobé dejiny sa na škole neučia. Pamätám si, že aj keď som chodila do školy, riešili sme hlavne, čo bolo v praveku a pritom dvadsiate storočie sme takmer vynechali. Podľa mňa práve to nás vie poučiť o našich vlastných chybách a slepej viere v autoritatívnych vládcov.“

Bližšie k srdcu má Slovensko

Hoci sa Tereza narodila na Slovensku, do Prahy odišla, keď nemala ani osemnásť a odvtedy tam žije. V Česku vyštudovala aj tam tvorí a reaguje na dianie v oboch štátoch. „Štve ma, čo a deje v Česku, že tam prináša Andrej Babiš taký mečiarismus 2. Emočne som však viac zainteresovaná tu doma. Strašná tragédia, ktorá sa na Slovensku stala, nemá obdoby. Všetkých sa nás to dotklo. Od investigatívnej žurnalistiky nie je ďaleko k dokumentárnej tvorbe, akú robím napríklad aj ja. Nedá sa prijať, že v krajine, kde žijeme, mohli zabiť Jána Kuciaka. Týka sa to aj mňa, vás, jednoducho hocikoho,“ hovorí Tereza.

Zatiaľ však súčasnú situáciu neplánuje zvečniť do dokumentu. Priznáva, že k tomu, aby dokázala tvoriť, nestačí iba hnev. „Musím mať k tomu nejaký kľúč. Pri dokumente o Vladimírovi Mečiarovi to bol rozhovor s ním samotným a možno moje detstvo. Pri súčasnej spoločenskej situácii zatiaľ taký kľúč nemám. Samozrejme, zaujímam sa o to, čo sa deje, sledujem to a angažujem sa. Myslím si, že je veľmi dôležité o tom rozprávať,“ tvrdí.

A komu teda bude telefonovať najbližšie? „Ešte neviem, uvidíme. Veľa ľudí sa ma pýta, či teraz chystám dokument o Robertovi Ficovi, ale nie, zatiaľ nechystám. Takže ani číslo na neho zháňať nemusím. Chcem urobiť dve hrané veci, tam to s telefonovaním nie je také ťažké,“ uzatvára s úsmevom.