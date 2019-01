Dcéra Zuzany Skopálovej odišla do ďalekej Moskvy. Herečka zaháňa smútok po svojom

Herečka Zuzana Skopálová (52) je mamou dvoch dcér, jedna si už založila rodinu, druhá od septembra študuje v Rusku. Obe jej chýbajú. "Hoci sú deti dospelé a majú právo na svoje súkromie, stále som mama a je mi za nimi občas smutno. Keď ma teda prepadne pocit, že chcem mať Zuzku a Rebeccu veľmi pri sebe, mám niečo, čo mi ich pripomína,“ priznáva.

Jednou z vecí, ktoré sú jej blízke, je aj kabelka, ktorú jej podarovala staršia dcéra Zuzka pred rokom na Vianoce. „Nosím ju rada, je univerzálna, hodí sa aj na slávnostnejšie príležitosti. Ale hlavne mám pocit, že dcéra je aspoň takto symbolicky so mnou," hovorí o čiernej kabelke známej španielskej značky.

Stále na príjme

Keďže Rebecca študuje v Moskve, delí ich naozaj veľká diaľka a často sa nevidia. Preto sa spájajú videohovorom. „Aby som bola stále na príjme, nosím so sebou v kabelke pre istotu vždy nabíjačku na telefón. Videohovory sú náročné na výdrž batérie, ak teda môžem, vždy sa niekde pripojím do siete, hoci aj v obchodnom centre či kaviarni,“ vysvetľuje, keď z kabelky začína vyťahovať s úsmevom kábel. Nesmú tiež chýbať slúchadlá: „Dcéry mi stále prízvukujú, že nie je zdravé mať telefón pri hlave, tak sa snažím...“

Od dcér Zuzky a Rebecci má aj prívesky na kľúče od auta aj od bytu – stráži ju anjel pre šťastie, srdce a postavička s nápisom Super mamina.

Pri pohľade na veci v kabelke je jasné, že herečka má blízko k červenej farbe. Súhlasí, že peňaženku si kúpila cielene červenú, pretože táto farba vraj zabezpečí, aby sa od vás nekotúľali peniaze preč, ale obal na bankomatovú a vernostné karty, slúchadlá či telefón, boli náhoda. „Aspoň nemusím prácne loviť veci v kabelke, farebné veci hneď vidno,“ hovorí. Dokazuje to aj výrazné puzdro na slnečné dioptrické okuliare, ktoré nosí aj v zime, keď svieti slnko.

Kabelka ostala v Ríme

Keď sa herečka do nejakej kabelky zapozerá, kúpi si ju. Birkinka to však byť rozhodne nemusí. Zánoma princezná z rozprávky, si na značky vôbec nepotrpí – ani pri doplnkoch, ani pri oblečení. Na otázku, kedy si naposledy kúpila nejakú vysnívanú kabelku, odpovedá: „Skôr nekúpila, a ľutujem to. Keď som bola v Ríme, vyhliadla som si počas prechádzky vo výklade jedného obchodu úžasnú žltú, pretože ma to ťahá teraz k žltej farbe. Povedala som si, že ju nebudem zbytočne nosiť po meste, kúpim ju, keď sa budeme vracať naspäť. Samozrejme, išli sme nazad celkom inou trasou, takže moja kabelka ostala v obchode. Prešli sme vtedy v rámci výletu aj Benátky a Florenciu, ale tam som podobne krásnu kabelku nevidela.“ Aspoň má teda zámienku vrátiť sa v lete do Ríma. Hovorí sa, čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra. Z herečkinej historky sa dá vyvodiť ženské poučenie: Čo môžeš kúpiť hneď, neodkladaj o hodinu.