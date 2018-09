Deň otvorených dverí v SND, ktorým otriasol škandál: Mórová, Fialová aj Hilmerová prišli v čiernom

Po tom, ako dnes už exriaditeľ Slovenského národného divadla Marián Chudovský škrtol v júni výkonnostné odmeny niektorým zamestnancom, spustila sa vlna kritiky. V divadle, ktoré sa topí v dlhoch, sa hovorilo dokonca o možnom štrajku a ohrození 99. divadelnej sezóny. Reakcia ministerky kultúry Ľubice Laššákovej bola blesková - šokovaný riaditeľ sa musel pobaliť.

Jednou z herečiek, ktoré ostro kritizovali to, že personál divadla je nedocenený a ľudia by mali za svoju prácu dostať výplatu, aká im patrí, bola Gabika Dzúriková. Herečku mohli stretnúť fanúšikovia na Dni otvorených dverí SND v sobotu. Dobre naladená rozdávala autogramy. Na príjemnú príležitosť do nášho kultúrneho svätostánku sa obliekla do neprehliadnuteľných šiat, ktoré jej veľmi pristali.

Jej kolegyne Diana Mórová, Zuzana Fialová, Monika Hilmerová ale aj zopár hercov, sa nahodili do čierneho. Verme, že sa divadlo s novým vedením pozbiera, veď ako ukázal aj Deň otvorených dverí, diváci ho milujú.





