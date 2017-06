Detaily svadby: Takto si Adela Banášová a Viktor Vincze povedia ÁNO!

Ich veľký deň je predo dvermi, prípravy na najočakávanejšiu mediálnu svadbu roka vrcholia. Napriek predsvadobným prípravám pôsobí budúca nevesta pokojne. Prekvapila iba tým, že už pár dní pred svadbou použila priezvisko svojho nastávajúceho a predstavila sa ako Adela Vinczeová.

Koniec značky

Meno našej top moderátorky je už rokmi osvedčená značka. Preto mnohých prekvapilo, keď Adela v prvom rozhovore o vzťahu s Viktorom Vinczem, ktorý dvojica exkluzívne poskytla Šarmu, bez zaváhania odpovedala, že v prípade vydaja bude používať priezvisko svojho manžela, teda Vinczeová. Napokon ho použila ešte pred sobášom! „Vinczeová mi príde prirodzené, je to pocitová vec. Podpis s novým priezviskom zatiaľ nenacvičujem, ešte som to neskúšala. Ale už tento týždeň použijem meno Vinczeová, keď v strižni Slovenského rozhlasu po zostrihu nahrám odhlásenie, pretože vysielať sa to bude až po svadbe,“ prezradila Adela.

Ako vidieť, pred veľkým dňom nezaháľa, od pracovných aktivít si nedala pauzu. Priznala, že sa snažila mať týždeň pred svadbou voľnejší, no celkom to nevyšlo. „Mala som už dohodnutý termín na Shakespeara a Prokofieva. Opäť sa totiž rozbehol projekt, v ktorom so symfonickým orchestrom pod vedením Tona Popoviča predstavujeme hudbu k baletu Rómeo a Júlia spolu s činohernými úryvkami hry. Tentoraz to budú dve predstavenia v Piešťanoch, tak pôjde Viktor so mnou. Aspoň si pripomenieme, aké to mali niektorí zaľúbení v minulosti ťažké a že ani vtedy niektoré manželstvá dlho netrvali,“ skonštatovala so smiechom, narážajúc na tragickú literárnu dvojicu.

Rozlúčka vo wellness

Organizovanie svadby je najmä na Viktorovi, Adela sa nejaví ako typická nevesta, ktorá chce mať všetko pod palcom. A nepreháňa to ani s rozmaznávaním na skrášľujúcich procedúrach. „Na kozmetiku chodím pravidelne, takže mi to vychádza aj na tento týždeň pred svadbou. Asi absolvujem aj nejakú skúšku účesu a líčenia, ale inak sa venujem aj iným veciam ako svadbe. Viktor má na starosti obrúčky, alkohol a kopu iných vecí. Pravdupovediac, venuje sa tomu viac než ja. Dohliada na to, aby všetko sedelo, a asi aj viac komunikuje s našou kamarátkou, ktorá nám svadbu organizuje. Mne sa nad tým veľmi nechce zamýšľať. Verím profíkom, ktorí to chystajú, že robia, čo majú,“ vysvetlila.

Adela si dopriala rozlúčku so slobodou, aj keď opäť v inom duchu, ako mávajú budúce nevesty. „Ocitla som sa s malým okruhom kamarátok a jedným kamarátom na wellness víkende,“ hovorí a dodáva: „Ale aj my sme mali náznaky žúru. Viktor mal klasickú rozlúčku so slobodou a viem len to, kde boli. Na ostatné sa nepýtam, takže detaily nepoznám ani ja. Za celý víkend sme si vtedy napísali asi dve esemesky. Až keď mi volal, že už po návrate vystupujú z vlaku, dodal, že idú ešte do nejakého podniku. Vraj sa mali veľmi dobre,“ smeje sa Adela.

Budú emócie

So snúbencom vraj nestresujú, ale o svadbe a manželstve sa veľa rozprávajú. „Zatiaľ sa len čisto tešíme. Trošku nevieme odhadnúť emočné stavy, ktoré sa nás pri obrade zmocnia. Asi to bude veľmi dojemné. Ale pomáhali nám aj kňazi, ktorí sa nám venovali v akejsi duchovnej príprave na manželstvo. Musím uznať, že to boli veľmi pekné a podnetné debaty,“ prezrádza.

Dodáva, že zatiaľ sa nič, čo by svadbu ohrozilo, nestalo. „Aby to malo naozaj grády, musí sa to stať v deň D. Ale podľa mňa bude všetko okej,“ dúfa nevesta. Na otázku, či si s Viktorom navzájom pripravujú prekvapenie v podobe manželského sľubu alebo darčeka, odpovedala záhadne. „Možno, ale to už by potom nebolo prekvapenie.“

Aká bude svadba?

Bez závoja, bez briliantov aj bez detí

– Menej je viac – v tomto duchu sa bude niesť styling nevesty. Módna návrhárka Michaela Ľuptáková pripravila Adele nielen svadobné, ale aj popolnočné šaty. „Kreslili sme s Adelou, robili sme niekoľko možných variantov najprv v 2D verzii a veľa sme sa o tom rozprávali. Ale celkom rýchlo sme sa dohodli na spôsobe, ktorým na to ideme. Látky nie sú úplne štandardné. Objednávala som ich, preto trvalo dlhšie, kým ich vyrobili,“ hovorí Michaela.

– Adela mala predstavu, že chce mať šaty voľné, pohodlné, ale nie strohé, ako na moderovanie. „Pre ňu sú aj krásne šaty pracovnými montérkami. Tieto majú predstavovať to, aká je Adela vo chvíľach, keď nemusí byť oficiálnou Adelou. Vybrali sme tradičnú francúzsku čipku, to najjemnejšie, čo sa dá. Materiály sú natoľko jemné, že veľa sa na šatách muselo robiť ručne. Čipku som objednávala začiatkom marca, už som niečo tušila. Adele sa hneď veľmi páčila,“ prezrádza návrhárka. Vrchná časť je zo saténového hodvábneho mušelínu, ktorý ich robí veľmi éterickými, ale aj vznešenými. Pripomínajú antiku, no sú zároveň rafinované vďaka rozparku.

– Závoj Adela nebude mať. „Na pleci bude všitá drapéria, ktorá vytvorí efekt ako závoj, bude viať pri pohybe.“

– Popolnočné šaty sú svetlomodré z viskózového úpletu a strihom akoby pokračovaním svadobných,“ vysvetlila Michaela Ľuptáková.

Nízky podpätok

Keďže Adela sa chce cítiť pohodlne, obuje si topánky s trojcentimetrovým podpätkom. Viktor si s outfitom veľa námahy nedal: „Má oblek zo Zary za 90 eur, lebo sa v ňom cíti najlepšie.“

– „Obrúčky sme dali robiť, budú úplne jednoduché z bieleho zlata, bez briliantov. Čo sa týka kytice a výzdoby, dala som požiadavku na lesno-lúčne, naše letné kvety. Ruže nechcem,“ prezradila Adela.

Nebude chýbať Mini

– Na svadbe sa podľa Adely neudeje nič výnimočné. Za svedka pôjde Adelina sestra a Viktorov brat. „Moja neter bude robiť družičku a niečo po nás hádzať,“ smeje sa budúca nevesta. Na svadbe sa zúčastní aj jej sučka, ktorej dala urobiť mašľu a košíček. Adela dúfa, že Mini nič neovracia, lebo vraj máva také tendencie.

– Svadobní hostia budú mať prispôsobené menu podľa toho, ako sa kto stravuje – bezlepkové, vegetariánske, vegánske, nie bravčové. Čo sa týka jedla, budúci manželia vyšli každému v ústrety, no predsa len v niečom svojich hostí obmedzili. „Deti sme zakázali. Budú tam len dve bábätká, ktoré sa nedajú odtrhnúť od matiek, a moja neter. Keby sme všetkým povolili prísť s deťmi, mali by sme o päťdesiat ľudí viac. A hlavne, hostia by sa neuvoľnili a stále by riešili, čo s deťmi,“ vysvetlila pragmaticky.

– Mladomanželia aj niektorí hostia z Česka a východu Slovenska ostanú nocovať v izbách luxusného kaštieľa v Tomášove, kde celá veselica prebehne. Zabávať sa budú na hudbu od dídžeja, zahrá im zábavová kapela i cimbalovka. „Ako hosťa budem mať aj Simonu Martausovú. Jej hudbu mám veľmi rada, preto by som sa veľmi tešila, keby niečo zaspievala,“ želá si moderátorka. Otázka, akú skladbu si s Viktorom vybrali na prvý novomanželský tanec, ju však zaskočila. „Vôbec nemám predstavu, na to som ani nemyslela,“ zasmiala sa.

- Svadobnú cestu zvolili vo forme výletu po Slovensku. „Vychádza nám aj tak len týždeň, takže to bude akurát. Už sa aj bavíme o tom, kde sa chceme zastaviť,“ vraví o plánoch Adela.

