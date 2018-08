Dievčenské semifinále SuperStar: Habera chcel tlstú černošku, Mareš UTEŠOVAL zdrvenú súťažiacu a vyšiel najavo trapas s podprsenkou

V nedeľu sa v odsvätenom barokovom Kostole Zvestovania Panny Márie v Litoměřiciach konalo druhé semifinálové kolo, v ktorom sa predstavilo 10 dievčat.

Ako spievali, ako ich zhodnotili porotcovia, a ako to nakoniec dopadlo?

Bomba hneď na úvod

DIVÁCI JEJ POSLALI NAJVIAC HLASOV - POSTÚPILA: Tereza Mašková - výrazné dievča s ružovými vlasmi o sebe v dokrútke prezradilo, že jej nejdú manuálne práce, neznáša matematiku a nevracia veci na svoje miesto, robí to za ňu priateľ.

Od poroty, okrem Paľa Haberu, zožala standing ovation. Moderátor Leoš Mareš si do neho preto rypol s otázkou, či sa nepostavil preto, že nemá nohavice. Habera ho upokojil, že má a určite príde aj na to, že sa postaví.

Paľo Habera: Je to trošku tragédia že si spievala prvá, lebo si nasadila vysokú latku. Farby v tvojom hlase sú ako tvoja hlava, si fantastická, nemám ani čo hodnotiť. Predsa len by som ti niečo vytkol - veľmi vibruješ, existujú aj rovné tóny... Ak to opravíš, budeš dokonalá.

Matej Ruppert: Fantastické, absolútne perfektné, tomu hovorím otvárak. Ak ty nepatríš do finále, tak neviem kto...

Katka Knechtová: Skláňam sa tvojmu umeniu. Som rada, že mám tú česť počúvať ťa.

Ben Cristovao: Kolo od kola je to stále väčšia pecka. Vyzeráš božsky a aj tvoje vystúpenie je také.

Ponúkla plece na vyplakanie

NEPOSTÚPILA: Viktorie Černíková - Povedala o sebe, že miluje varenie a raz by chcela mať svoje bistro. Je pyšná na svoje čokoládové brownies. Je empatická a kto by sa chcel vyplakať, ponúka mu svoje plece. Keď sa nudí, skladá origami. Z detstva vytiahla "pikošku", že v škôlke učila chlapcov čurať...

Leoš Mareš o nej prezradil, že na generálke mala oblečené šortky a od nervozity jej vibrovali nohy. Počas priameho prenosu to schovala pod šaty...

Paľo Habera: Si jemná a intímna, v refréne si to žiadalo viac pritlačiť, ale pánbožko ti to tam nedal. Veľká kapela ti veľmi nepomohla, ty budeš spievať iné veci - z teba bude dobrá pesničkárka.

Katka Knechtová: Máš peknú farbu hlasu, zabúdam pri nej na svet, akoby si maľovala obrazy. S Terezou ste boli vyrovnané, lebo ty si iná speváčka ako ona.

Ben Cristovao: Rozmýšľal som, ako sa ti bude spievať po Tereze, ale si iná. Bolo to jemné, precítené, páčilo sa mi to.

Matej Ruppert: Bola z teba cítiť nervozita, ale popasovala si sa s tým. Naučila si ma mať rada túto pieseň.

Klbko nervov sa potrebuje uvoľniť

NEPOSTÚPILA: Ester Kubátová - prezradila o sebe, že má rada suši, mohla by ho jesť stále. Pripomenula, že Ester znamená hviezda, a keďže iná Ester okrem športovkyni Ledeckej nie je, mala by Superstar vyhrať ona. Ledecká totiž podľa nej spievať nevie...

Leoš Mareš mal potrebu Ester po vystúpení pohladiť, lebo jej porota naložila. A vyviedol ju z omylu, pretože Ester Ledecká spievať vie!

Paľo Habera: Fandím ti, ale pesnička ma nebavila. Nesadlo mi to a nebudem to ďalej rozmazávať.

Ben Cristovao: Mňa to bavilo veľmi... aký máš výraz, ako sa pohybuješ na stejdži. Pre mňa super.

Katka Knechtová: Mne sa nepáči tá pieseň, ale páčilo sa mi, ako si zabojovala s trémou. Na začiatku si bola klbko nervov, ale keď si to rozbalila, bolo to úžasné. Si speváčka, ale potrebuješ sa uvoľniť.

Matej Ruppert: V istom okamihu som prestal riešiť, ako krásne vyzeráš, ale všímal som si, že nemáš dobrú výslovnosť angličtiny... Ale nebolo to zlé.

Habera si predstavoval tlstú černošku

NEPOSTÚPILA: Timea Lacová: Speváčka prezradila, že meria 181 cm a poznamenala, že rovnako vysoká je aj modelka Alena Šeredová. Timeu vraj chvália za pekné oči a je majster v improvizáciách. Keď jej vypadne text, vymyslí nový. Po kritike poroty ale veľmi improvizovať nevedela...

Leoš Mareš po slovách porotcov podotkol, že vyzerá zaskočene. A aj bola. Za to, že jej naložili, chcel aspoň pochváliť jej výšku - fyziologickú.

Katka Knechtová: Opäť sa mením na schizofrenického porotcu, pretože, občas cítim istotu a občas neistotu, až nepríjemné kričanie. Bolo tam veľa podstatných chýb, ktoré tvoje súperky nerobili. Táto pieseň ti nesadla.

Matej Ruppert: Pieseň ti sadla ale ty si ju nezaspievala tak, ako by si tá pieseň zaslúžila. Malo by sa inak spievať, mám pocit, že nad tým veľa premýšľaš.

Paľo Habera: Máme nevďačnú úlohu - vybrali sme z vás, o ktorých sme si mysleli, že ste dobrí speváci, mali by sme robiť všetko pre to, aby ste to mohli ukázať - stylingom a výberom pesničiek. Ale ja som teraz vo väčšom kŕči ako ty sama. Pieseň by mala spievať tlstá černoška, mala by tam chrčať, a nie takáto pekná nevinná blondínka. Nebavilo ma to, ale povedal som si na konci: Ale však Timea je celkom pekná baba...

Ben Cristovao: Mne to neprišlo, že si bola v kŕči. Zdalo sa mi, že si si to užila, to je hlavné.

Na čaj len s Haberom

NEPOSTÚPILA: Adéla Ferencová: Pätnásťročná speváčka prezradila, že miluje zvieratá - má aj papagája. Fičí na telenovelách a keby si mohla vybrať, s kým by išla na čaj, bol by to Paľo Habera, lebo je super spevák.

Za svoj spev zožala od poroty standing ovation, opäť okrem Paľa Haberu. Leoš Mareš opäť poukázal na to, že sa spevák nepostavil, ale poznamenal, že je džentlmen. Znamená to, že keď pôjdu na čaj a ona bude prichádzať k stolu, Paľo sa postaví. Spevák na to dodal: "A zaplatím!"

Matej Ruppert: Som tvoj obdivovateľ, mne sa to veľmi páčilo.

Ben Cristovao: Nečakal som to, je to tvoje najlepšie vystúpenie. Dala si do toho výraz.

Paľo Habera: Na čaj s tebou rád pôjdem, ale neviem či ty so mnou po tom, čo ti poviem. Máš 15 rokov a máš na to spievať takúto pieseň, ale ešte nie teraz. Stále máš detský hlas, a toto chce ženské hlasivky. Naložila si si šialenú kládu...

Katka Knechtová: Súhlasím s Paľom, že Mariah Carrey je ťažká pesnička. Ale na druhej strane si úžasná speváčka. Bála si sa pred prenosom, už sa ničoho neboj, len spievaj!

Odložila by maturitu

NEPOSTÚPILA: Zuzana Chalupová: Pripomenula jej najväčší trapas - mala desať a na kúpalisku kráčala nahá - vôbec si neuvedomovala, že nemá plavky. Hoci má 19 rokov, často chcú od nej občiansky preukaz, lebo vyzerá mladšie. Najšťastnejšia by bola keby už odmaturovala a stala sa SuperStar.

Ben Cristovao: Pre mňa si jeden z najzaujímavejších hlasov, ale tento song bol pre teba ťažký, nesadlo ti to.

Paľo Habera: Mal som počas vystúpenia z toho "hokej" - začalo to dobre ale zamotala si sa vo frázovaní. Aj keď si hodne stará, potrebuješ veľa skúseností. Máš krásnu farbu hlasu, ale zatiaľ prevláda amatérska úroveň.

Matej Ruppert: Súhlasím s Paľom, ale intonačne to bolo hodne zlé. (Habera na to dodal, že nie je dnes jediná so zlou intonáciou.)

Katka Knechtová: Páči sa mi na tebe cit, ktorý dávaš do piesní. Si citlivý človek, a to je aj mínus, lebo tie emócie ťa tak obsiahnu, že nedokážeš spievať. Zvládni to!

Leoš Mareš poznamenal, že počas jej vystúpenia po celý čas plakala jedna pani. Ukázalo sa, že je to sesternica. Na otázku, či by sa Zuzane kvôli blížiacim sa maturitám aj hodilo, keby súťaž opustila, odpovedala: "Nie, rada si maturitu odložím..." Môže však pokone maturovať - ani diváci, ani porota ju neposunuli do finále.

Poslal by ju do finále

POSTÚPILA: Eliška Rusková: Priznala, že je Benova veľká fanúšička. Robila kedysi mažoretku a v dokrútke ešte spomenula, že najväčší trapas sa jej stal práve v SuperStar. Po tom, ako prešla tunelom, keď sa otvorili dvere, rozopla sa jej podprsenka.

Ben Cristovao: Tiež som tvoj fanúšik, sledujem ťa na instagrame. Si rozkošné, pekné dievča, a spievaš neuveriteľne. Rozbalila si hlas!

Katka Knechtová: Si úžasná mladá umelkyňa, ktorá tu stojí a je na začiatku svojej cesty. Bolo to krásne.

Matej Ruppet: Zo začiatku som mal strach, bola si neistá. Ale keď si to otvorila, bolo to úžasné. Výborne vyzeráš.

Paľo Habera: Si ešte mladá baba, aj keď si nastajlovaná na staršiu. Je príjemné povedať, že si talentovaná a musí sa ti to dobre počúvať. Páčilo sa mi to a myslím, že by si mala ísť do finále.

Sexi ženský faktor

POSTÚPILA: Adéla Kvitová: V dokrútke povedala, že je ultrapomalá, ak budete po nej niečo chcieť, začne s tým o rok. Keď ju ľudia vidia prvýkrát, myslia si, že je namyslená. Nie je to ale tak.

Matej Ruppert: Aj keď tam boli "mušky", rozbalila si to tu. Keby som mal cigaretu, bude horieť aj bez zapaľovača. Prekvapila si ma.

Katka Knechtová: Prišla s tebou energia, dala si tomu šmrnc, energiu, šarm... A dobre vyzeráš, si krásna.

Ben Cristovao: Vidíme tu ženský faktor. Bolo to sexi a pekné vystúpenie.

Paľo Habera: Doteraz najväčšie prekvapenie, nečakal som, že to bude také dobré. V papieroch mám poznačené len jedno slovo: Prekvapenie a 4 výkričníky. Farba hlasu pekná, vyzeráš výborne, fúha...

Leoš Mareš na nadšenie porotcov zareagoval, že mal na Adélu výhľad zo zákulisia a bolo to tiež sexi. Opýtal sa jej, či ju trápi, že si o nej myslia, že je namyslená. Keď povedala, že s tým má síce zlú skúsenosť, ale netrápi ju to, povedal: "No, tak si trochu namyslená!" Aby to zmiernil, zavtipkoval si: "Mám to podobne ako ty. Aj mňa keď ľudia vidia prvýkrát, myslia si, že som namyslený. Ale keď ma vidia viackrát, tak sú si už istí..."

Na Bena nie je dosť černoška

POSTÚPILA: Aneta Horňáková: V dokrútke svoj výzor prirovnala k rozprávkovej Pocahontas. Celý život hrá na klavíti, rozdala by sa ľudom a rada súťaží v drepovaní. Nevie škrabať zemiaky, preto rada jedáva slaninu a klobásky.

Paľo Habera: Niekedy je menej viac. Bolo tam veľa manierov a necivilného spievania. Bolo to upracované spievanie, celú dobu som čakal, kedy zaspievaš normálnu frázu. Viem, že si chcela ukázať, že vieš, ale keď to človek prekombinuje, nedopadne to dobre.

Ben Cristovao: Ja som cítil, že si to užívaš. Aj keď nie si dosť černoška na tú pieseň, veril som ti to.

Katka Knechtová: Pieseň si si užívala, pre mňa si najväčším prekvapením večera. Cením si, že si to poňala po svojom.

Matej Ruppert: Musím oceniť vynikajúce frázovanie a súhlasím s Katkou, že si prekvapenie večera.

Leoš Mareš po hodnotení skonštatoval, že aj keď to spočiatku vyzeralo negatívne, s každým porotcom sa to otepľovalo a bitka porotcov skončila 3 : 1. Kritiku totiž podal iba Paľo Habera. Aneta sa nedala: "Mňa teší, že si ľudia všimli, že si to užívam, lebo tento typ hudby sa mi páči."

Boli aj slzy

POSTÚPILA: Karmen Pál-Baláž: Prezradila, že rada fotí prírodu a zvieratá, ale aj koncerty. Predviedla kúsok z karate, ktorému sa pár rokov venovala.

Po jej vystúpení prvýkrát vstal s potleskom aj Paľo Habera. Karmen tým vohnal slzy do očí.

Matej Ruppert: Toto bolo úžasné, dokonale precítené, fantasticky odspievané. Užil som si to, nádherné.

Katka Knechtová: Si hotová umelkyňa, fandím ti. Úprimne sa teším na tvoje piesne, lebo to tak bude. Budem ich počúvať.

Ben Cristovao: Teším sa na tvoje songy. Som blázon do špecifickej farby hlasu, akú máš.

Paľo Habera: Absolútne si vytiahla najsilnejšiu stránku - klavír a hlas. Neviem, či ti veľké javiská dovolia sa prejaviť, ale toto bolo veľmi emotívne vystúpenie. Divím sa, že absolvuješ už niekoľkú súťaž tohto typu, bola si aj v Maďarsku. Bolo to výborné, gratulujem.

Leoš Mareš dodal, že keby ju porota neposunula ďalej, boli by blázni. Ukázalo sa, že nie sú.