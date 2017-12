Do seriálu Horná Dolná sa dostali aj deti hercov. Uhádli by ste, ktoré komu patrí?

Seriál Horná Dolná trhá rekordy v sledovanosti a pre hercov, ktorí sa v ňom objavujú, je tak stále zaujímavý. Do pár epizód dostali niektorí aj svoje deti – zatiaľ ako posledný dostal šancu syn Juraja „Šoka“ Tabačka.

Vymotal si rolu

Herec Matej Landl je súčasťou seriálu už od samého začiatku. Rolu opilca Bystra si naplno užíva a na jeho výkony sú skvelé reakcie. V začiatkoch seriálu sa mu ani nesnívalo, že by si v ňom mohol zahrať aj s vlastným synom Matejom (13), ktorý získal úlohu jeho seriálového syna Ondríka Bystrianskeho. Herec netají, že účinkovaniu syna v populárnom seriáli sa veľmi teší. „Vzniklo to úplne náhodou, keď ma bola manželka so synom pozrieť na natáčaní. Motal sa tam okolo a vtedy vznikol nápad, že by som mohol mať syna aj v seriáli. Vtedajší režisér Tomáš Jančo si všimol Mateja, obliekol ho do podobných montérok, ako mám ja v seriáli, a povedal, že sa mu to pozdáva. To bol prvý nástrel,“ teší sa.

Kontroloval ho!

Landlov syn Matej si svoju úlohu veľmi užíva. Herec prezradil, že ak by to bolo len na synovi, bol by tam každý deň, od rána do večera. Myslí si, že jeho dieťa má herectvo v krvi, ale to, či pôjde v jeho šľapajach, vraj ukáže čas. „Rozhodne ho nebudem do toho tlačiť a nechám to naňho tak, ako to nechali moji rodičia na mňa. Aj keď je pravda, že keď som sa pred tridsiatimi piatimi rokmi rozhodol, že budem hercom, mamina, ktorá je takisto herečka, ma skôr odhovárala. Ja ho nebudem ani odhovárať, ani do toho tlačiť,“ konštatuje. Zároveň mu však je vždy podporou. „Aj keď sme spolu točili, snažil som sa sústrediť na svoju rolu a jedným okom som prirodzene ako otec dával pozor aj naňho – aby sa aj on sústredil, aby bol disponovaný a dobrý, aby to herecky zvládol. Mal som z toho zmiešané pocity, ale myslím, že to dopadlo veľmi dobre,“ hovorí.

Domáci učiteľ

Nielenže mu bol na pľaci oporou, ale ani doma nechýbali prípravy. „Jasné, viac-menej som ho trochu viedol. Vysvetľoval som mu princíp charakterotvorby, aj keď v jeho prípade išlo o malú rolu. Ale aj malá rola môže byť zaujímavá, keď sa dobre zahrá. Takže som mu trocha vysvetľoval, ale na pľaci som to už nechával na režiséra,“ spomína Landl na synovo účinkovanie v Hornej Dolnej.

Nebol jediný

V seriáli Horná Dolná si zahral nielen Landlov chlapec, ale aj dcéra herečky Zuzany Vačkovej (48) či syn Juraja „Šoka“ Tabačka (37). Sama Zuzana sa v seriáli objavila len epizódne, rovnako ako jej dcéra Maruška (13). „To že si tam Maruška zahrala, bola v podstate len náhoda. Režisér hľadal štyri deti na malé epizódne postavy a spýtal sa ma, či by nemohla prísť moja Maruška. Herectvo ju veľmi baví, myslím, že v tomto je po mame,“ smeje sa. Spoločne sa na pľaci nestretli a na rozdiel od Mateja Landla sa doma nemuseli veľa pripravovať, keďže Maruška tam nemala takmer žiaden text. Vačkovej dcéra nie je žiaden nováčik – zahrala si už v seriáli Dvojičky.

Môže za to Landl

Juraj „Šoko“ Tabaček hrá po boku Mateja Landla alias Bystra takisto obľúbeného opilca Tunela. Keďže režisér chcel, aby mali obaja opilci deti, šancu zahrať si Tunelovho syna nedávno dostal jeho biologický syn Jakub (7). Tabačka vraj bolo treba chvíľu prehovárať. Malý Jakub si zatiaľ vyskúšal len malú epizódnu postavu, čas však ukáže, či sa z nej nerozvinie väčšia. Dajme sa prekvapiť, čie dieťa sa ešte v obľúbenom seriáli objaví. Rezerv je medzi hercami dosť.