Do kín prichádza strašidelný príbeh TRHLINA. Zábery naháňajú strach a údajne...

Kniha Trhlina od spisovateľa Jozefu Kariku sa na Slovensku stala doslova fenoménom. Tým, ktorým sa tento príbeh dostal do rúk doslova hltali stranu za stranou a o to zarážajúce je, že kniha je inšpirovaná skutočnosťou. Či chceme alebo nechceme, na pohorí Tribeč sa dejú od roku 1929 čudné veci, a to také, že od decembra do marca tam čas od času niekto zmizne. Skrátka sa po ňom zľahne zem a nikto nevie čo sa s obeťou stalo. Stratila sa v prepadlisku? Zjedla ju divá zver, no pozostatky či šaty sa nikdy nenašli? Alebo tam niečo nesedí? Ktovie...

Situáciou na Tribeči je stále zmätený aj samotný autor príbehu Trhlina Jozef Karika.

Realita či fikcia?

„Po Tribeči je veľmi veľa pravekých a starovekých hradísk či mohýl. Po lese nájdete pamätníky, hrobčeky či kríže a čo je zvláštne, tak na stromoch sú pribité úmrtné oznámenia ľudí. Na vrchole je umiestnená kniha, kde je zaznamenané, že tam chodí jeden človek každý jeden deň a niekedy sa tam objaví aj niekoľkokrát za deň,“ opísal nám Karika, ktorý si Tribeč pochodil krížom krážom, no ako sám priznal, na čas prieskumu si vybral leto, kedy tam ešte nikdy nikto nezmizol. Že by mal strach? Ktovie... No ako sa hovorí, bez vetra sa ani lístok nepohne a to vie dobre aj každý jeden obyvateľ, ktorý býva pod týmto pohorím.

Turistika? Radšej nie!