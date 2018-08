Dominika Navara Cibulková má zmysel pre humor. TAKTO naša tenisová hviezda nakupuje v potravinách

Naša najpopulárnejšia tenistka Dominika Navara Cibulková už asi mesiac nestála na kurte. Nedovolili jej to vážne zdravotné problémy. „Ani som netrénovala. Normálne som bola doma, chodila s priateľmi na výlety a dokonca som bola aj nakupovať v potravinách. Pre niekoho je to úplne normálne, ale pre mňa nie a užívam si to,“ priznáva. Na to, že sa ľudia medzi regálmi štuchajú a šepkajú si, že prišla Dominika Cibulková, je už zvyknutá a neobťažuje ju to. Ale nebola by to Dominika, keby nemala z obyčajného nákupu v potravinách nejaký zážitok. „Vidieť, že nenakupujem. Minule som hľadala mascarpone asi dvadsať minút. Vôbec som ho nevedela nájsť, jednoducho som tam bola stratená. Tak som sa jednej panej spýtala, či by mi pomohla a poradila, kde by som ho našla. Ukázala mi, bola zlatá a hovorí: Toto nie je ako behať po kurte, že Dominika?“ smeje sa tenistka.

Šatník je už plný

Celkom iné je pre Dominiku nakupovanie oblečenia, kabeliek a topánok. Netají, že doma má tie najluxusnejšie kúsky. Kvôli svojej vášni pre módu si kúpila ešte jeden byt o poschodie nižšie, z ktorého si urobila šatník. „Šatník je môj skvost a ofukujem si ho,“ hovorí. Priznáva, že hoci už je plný, stále je tam ešte miesto, ktoré sa dá zaplniť.

„Môj manžel je už z toho trošku nešťastný, nerozumie, prečo si kupujem ďalšiu kabelku. Podľa neho mám už štyri také isté. Nevidí rozdiel, prosto typický chlap,“ vtipkuje. Nový šatník je jej kráľovstvo a pre veci jej manžela tam veru nie je miesto. „Michalovi ostal šatník, ktorý sme mali predtým spoločný. Takže on má teraz tiež dosť veľké kráľovstvo,“ vysvetľuje. Tenistka si presťahovala do šatníka všetky veci iba pred pár dňami a pri tej príležitosti prišlo aj na redukciu módnych kúskov: „Vyradila som kopu vecí, o ktorých som vedela, že si ich už neoblečiem, a tak sme ich darovali ľuďom, ktorým to pomôže. Takže aj takto si triedim veci a teším sa, že sa aj naďalej zužitkujú a pomôžu.“

Bez kondície

Dominiku sme stretli, výnimočne bez manžela, na módnej prehliadke. Opäť dokonale oblečená, nalíčená aj učesaná. Prezradila, že takýto styling trvá asi hodinu. Jej dvorný štylista Andrej Kusalík má už vopred vybraté veci a o vlasy a mejkap sa jej rýchlo postará vizážista Suši. „Chalani vedia, čo sa mi páči, aj že rada experimentujem. Takže nám to netrvá dlho. Oblečenie niekedy sadne na prvýkrát, niekedy vymeníme a vyskúšame iné veci, ale aj to je otázka chvíľky,“ vysvetľuje, ako vyzerá jej príprava na spoločenský večer. Milovníčka módy si našla čas na prehliadku, pretože sa ešte naplno nevenovala tenisu a mala voľný deň. No už aj na sociálnej sieti sa pochválila, že dňom ničnerobenia odzvonilo.

„Mala som dosť veľké zdravotné problémy, ale našťastie som už začala trénovať. Mala som asi mesačný výpadok, brala som silné lieky, ktoré mi rozhodili organizmus a, žiaľ, kondička mi veľmi padla dole. Takže je to teraz ťažké, ako keby som začínala odznova. Predtým som hrala veľmi dobrý turnaj a tešila som sa do Ameriky, ale na Miami som už kvôli zdravotným problémom nehrala. Veľmi ma to mrzí, že sa mi to nakoniec nepodarilo. Ale už nechcem nad tým rozmýšľať…,“ hovorí smutne. Dominika priznala, že jej to bolo tak veľmi ľúto, že turnaj nedokázala sledovať ani v televízii. „Vtedy sa zameriavam na iné veci,“ konštatuje. Domča je však známa obrovskou húževnatosťou aj tým, že sa nevzdáva, preto veľmi rýchlo nabehla na starý režim trénovania. „Naštartuje ma motivácia, že chcem ešte niečo dosiahnuť a dobre zahrať. Najľahšie je vyložiť si nohy a povedať, že už som všetko dosiahla. Vo mne je bojovník, ktorý chce ešte niečo dokázať,“ tvrdí rozhodne.