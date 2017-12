Dovolili nám nakuknúť! Pozrite, čo skrývajú sestry Celeste a Carmel Buckinghamové vo svojej kabelke

Speváčky sú si podobné nielen výzorom, ale aj praktickosťou. V žiadnom prípade nepatria medzi ženy, ktorých kabelky môžu slúžiť ako závažie alebo obranný predmet. Sestry v nich nosia len to, čo naozaj potrebujú. Peňaženku, mobil, kľúče a pár kozmetických doplnkov. „Do tašky si vždy hodím aj jemný rúž alebo lesk, púder, dezodorant a hlavne krycí mejkap v tvare ceruzky na unavené oči. Počas dlhých koncertov a večierkov ma vždy zachráni. Len málokedy sa stane, že by som si do kabelky nehodila aj podpisové karty a pár cédečiek. Vždy ma niekto zastaví a veľmi ho poteší, ak ich vytiahnem z tašky,“ prezrádza Celeste.

Inkognito

Na drahé kabelky si vraj nepotrpí. Nejde jej o to, aby sa predvádzala, ale aby bola taška kvalitná. Jej obľúbené sú stredne veľké čiernej farby. Vyhovujú jej aj preto, lebo nemá chuť mať na pleci niečo obrovské, keďže v druhej ruke zväčša ťahá kufor. Ani jej sestra Carmel vraj nie je zaťažená na honosné kabelky. Tá si zase nevie predstaviť, že by si do tašky nehodila obyčajnú ceruzku, zošit a pravítko. Veľmi rada totiž kreslí a dokonca navrhuje tetovania. Takže stačí, ak siahne rukou do kabelky a môže tvoriť.

