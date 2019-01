Dvesto eur je strop, ktorý by Lucia Bugalová „vysolila“ za kabelku!

Lucia (32) kedysi patrila k ženám, ktoré si azda na každom rohu kupovali kabelky a vybudovala si od nich určitú závislosť. Všetko sa zmenilo, keď sa stala matkou dnes osemnásťmesačného Emanuela. Jej vkus sa jemne zmenil, začala sa obliekať športovejšie a do jej šatníka pribudli tepláky, ku ktorým sa už kabelky veľmi nehodili...

Koža je koža

„Nosím teraz veľké tašky prevesené cez kočík, no keď spolu vybehneme niekam von, vyhovujú mi menšie crossbody tašky alebo ľadvinky,“ prezrádza blondínka, ktorá nosí pri sebe len samé potrebné a praktické veci.

Nič navyše!

„Jedinou ženskou záležitosťou je rúž, parfum a korektor, keby som potrebovala niečo cestou na sebe vylepšiť,“ smeje sa. A keď už Lucia zablúdi do obchodu, volí kabelky z bežných overených reťazcov, ktoré nestoja „majland“, no poslúžia rovnako dobre ako tie drahé. „Môj strop je dvesto eur, viac by som za kabelku nedala!“ priznáva. Na čo však dbá, je pravá koža a toho sa drží aj pri kúpe topánok pre seba a svojho syna.