Dvojičky Mary-Kate a Ashley Olsenové nespomínajú na detstvo najlepšie: Boli sme ako cvičené opičky

Preslávili sa ako rozkošné výmyselníčky a už ako deväťmesačné stáli, alebo skôr sedeli, pred kamerou. V seriáli Full House, ktorý odštartoval ich hereckú kariéru, sa však striedali. Ashley bola vždy hanblivejšia, a tak sa objavovala vo vážnejších alebo hromadných scénach. Keď bolo treba na pľaci zábavu alebo zahrať komické situácie, na scéne sa objavila Mary-Kate.

Zničené detstvo

Počas nakrúcania spomínaného seriálu si sestry v zastúpení rodičov založili úspešnú firmu. Z milých dievčatiek vyrástli ikonické tínedžerky. Keď sa z nich stali dospelé dámy, postupne sa z nich šarm a charizma vytrácali. Pritom na prvý pohľad ich životný príbeh vyzerá ako jedno veľké šťastie. Od malička sa môžu kúpať v peniazoch. Ich rodičia zárobky dvojičiek nepremárnili, ale postupne im budovali biznis. Už ako deti vlastnili produkčnú spoločnosť a nakrúcali seriály aj nejaké filmy a videá. Sestry Olsenky však majú i vlastnú značku oblečenia, vyrábali kozmetiku a zabŕdli aj do bytového dizajnu. Stačí to k šťastiu? Dvojičky tvrdia, že vôbec. Tento prepych a dospievanie pod drobnohľadom verejnosti jednu z nich dostal na psychiatriu. Mary-Kate jednoducho už nezvládala neustále spájanie so sestrou. Podstúpila preto aj plastické operácie a dala si prifúknuť pery a upraviť nos.

Útočisko na psychiatrii

Mary-Kate priznala, že v detstve boli ako cvičené opičky. „Keď sa pozriem na moje staré fotky, už sa s nimi vôbec necítim spojená. Nikomu by som nepriala takú výchovu, akú sme mali my!“ Ashley a Mary-Kate vraj trávili v profesionálnych filmárskych štúdiách viac času ako v škole a namiesto rovesníkov mali za kamarátov dospelých. Točili jednu reklamu za druhou – na oblečenie, parfumy, kozmetiku, boli na titulkách časopisov, na plagátoch. Dokonca vznikla aj videohra Mary- Kate and Ashley‘s Magical Mystery Mall.

O to skôr sa dostali aj k „dospeláckym“ neduhom. Divoké žúry, tanečné kreácie na stole, litre alkoholu a, samozrejme, nechýbali ani tvrdé drogy. Mary-Kate vraj na párty najviac ťahala Nicole Richie, ktorá tiež nevedela čo od dobroty, až prestala jesť. Okrem užívania drog ju Mary-Kate nasledovala ja v tomto. Trpela mentálnou anorexiou, depresiami a svoj smútok zajedala iba liekmi, ktoré zapila alkoholom. Skončila na psychiatrii. Herečka sa obklopovala ľuďmi, ktorí mali podobný názor na život. Bola napríklad priateľka Heatha Ledgera († 28), úspešného herca, ktorého našli v byte predávkovaného liekmi. Tiež bojoval s depresiami a nepohrdol drogami.

Hľadajú otca?

Druhá z dvojičiek, o dve a pol minúty staršia Ashley, sa z cesty k odvrátenej strane šoubiznisu našťastie vrátila včas. Je až neuveriteľné, ako ich rozdielny životný štýl vidieť na výzore. Ashley si zachovala príjemný, veselý „kukuč“, zatiaľ čo Mary-Kate pôsobí vyžito a zničene. A to napriek tomu, že je šťastne vydatá za bankára Olivera Sarkozyiho (48). Aj vo výbere starších partnerov sa vkus dvojičiek dosť podobá.

Ešte minulý rok totiž Ashley chodila s o dvadsaťosem rokov starším finančníkom Richardom Sachsom. Vraj sa chcela viac ako partnerovi venovať svojej módnej značke, a tak sa rozišli. A aký život žijú slávne sestry dnes? Už nehviezdia v každej druhej šou, nepoužívajú sociálne siete a na červený koberec sa väčšinou dostanú vtedy, keď ich módna značka predvádza novú kolekciu. Na Hollywoodskom chodníku slávy však majú svoju hviezdu už od roku 2004.